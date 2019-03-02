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(düzeltmeyi yaptım) Erciş’te sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi tutuklandı

Van’ın Erciş ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:31
(düzeltmeyi yaptım) Erciş’te sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi tutuklandı

Van’ın Erciş ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile koordineli olarak 01 Mart 2019 günü Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince sosyal medya üzerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda; L.S., A.D. ve İ.B. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca İ.B adli kontrol şartıyla serbest, L.S. ve A.D. ise tutuklandı” denildi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:31
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