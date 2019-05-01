DÜZELTME1 Mayıs 2019 "GÜNDEM"i sehven "GÜNDEM ÖZETİ" başlığıyla yayımlanmıştır. Başlığı düzelterek "GÜNDEM"i yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ve TÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yemek verecek.

(Ankara/14.30/15.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'ne katılacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği 12. Sektör Toplantısına katılacak.



(Afyonkarahisar/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "TOBB 75. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni"ne iştirak edecek.



(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı kapsamında, Zırhlı Amfibi Hücum Aracı-ZAHA Ön Prototip Aracı tanıtımına iştirak edecek.

- Demir ayrıca HİK Sistemi İçin Lojistik Destek İş Birliği Protokolü, Altay Yazılım-Kongsberg İş Birliği Protokolü, SSB ile ASELSAN arasında Alçak İrtifa Radar Sistemi Projesi, ASELSAN ile Kazakistan STE firmaları arasında satış ve tedarik sözleşmeleri ve ALTAY Tankı Seri Üretim Projesi alt yüklenici sözleşmeleri imza törenlerine katılacak.

(İstanbul/09.00-11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 75. Mali Genel Kurulu dolayısıyla Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da Asya İş Birliği Diyaloğu 16. Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Venezuela'daki darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.



(Caracas/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğündeki çeşitli sivil toplum kuruluşu, sendikalar ve partiler Bakırköy Pazar Yeri'nde, Başkent'te çeşitli sendika, sivil toplum kuruluşu ve odalar Anadolu Meydanı'nda, Hak-İş ve Memur-Sen Şanlıurfa'da, Türk-İş Kocaeli'de, Türkiye Kamu-Sen Samsun'da kutlayacak.

(İstanbul/14.00/Ankara/13.00/Şanlıurfa/10.00/Kocaeli/10.00/Samsun/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalacak son takım İstanbul'da belli olacak.



- THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.



(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)



2- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanya'nın Barcelona ile İngiltere'nin Liverpool takımları karşı karşıya gelecek.



(Barselona/22.00) (Fotoğraflı)



3- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşılaşacak.



(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarında Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Mogaz, SELKA Eskişehir Hentbol-1955 Batman Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00/Eskişehir/19.00) (Fotoğraflı)

5- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası Almanya'da sahibini bulacak.

- Kupa finalinin rövanşında Almanya temsilcisi s.Oliver Würzburg, İtalya'nın Dinamo Sassari takımını konuk edecek.



(Würzburg/18.00)







ÖZEL HABER

1- Bakan Turhan "Turistik Doğu Ekspresi" için düğmeye bastı

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi'ne yolcu talebi her geçen gün artıyor"

- "Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 'Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferinin, 29 Mayıs'ta Ankara'dan Kars'a hareket etmesi konusunda mutabık kaldık"

- "Turistik Doğu Ekspresi, 120 kişi kapasiteli olacak. Tamamı yataklı vagondan oluşacak tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak"

(Ankara/Arife Yıldız Ünal)

2- Görme engelli Türk, Washington'da milyonlara "göz kulak" olacak

- Doğuştan görme engelli Hasan Özdemir, 10 yıl boyunca çalıştığı Microsoft Türkiye'de, Erişilebilirlikten Sorumlu Program Yöneticisi unvanını alarak Washington'a atandı

- Özdemir, Washington'da, milyonlarca insanın kullandığı Microsoft ticari yazılımlarının görme ve işitme engellilerin kullanımına uygun olup olmadığını denetleyecek

- Erişilebilirlikten Sorumlu Program Yöneticisi Hasan Özdemir:

- "Microsoft'un Washington Redmond'daki genel merkezinde Ticari Yazılım Geliştirmeden Sorumlu Organizasyon'a Erişilebilirlikten Sorumlu Program Yöneticisi olarak çalışacağım"

- "Microsoft'un geliştirdiği tüm ürünlerin erişilebilir olması için bir 'sigorta' gibi çalışacağım. Microsoft'un geliştirdiği ürünlerin, teknolojilerin, çözümlerin alabildiğine erişilebilir, özellikle engelliler tarafından kullanılabilir olması için savaşacağım"

(Musab Turan/Tolga Yanık/İstanbul)



3- Usta ve çırağın yollarını kesiştiren "1 Mayıs"

- Foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Taksim'de 34 kişinin hayatını kaybettiği 1 Mayıs 1977'deki olaylara ilişkin çektiği fotoğrafları kendisinden istemesi üzerine tanıştığı duayen foto muhabiri Ara Güler'i anlattı

- Mesleğe başladığı yıllarda tanışmayı çok istediği Ara Güler'in bir dönem asistanlığını yapma şansını elde eden Aral, evrensel bir ustayla ortak sergi açmış tek foto muhabiri olmanın da gururunu yaşıyor

- Ara Güler gibi değerleri, Türkiye açısından "evrensel köprüler" olarak tanımlayan Aral, insanların, usta foto muhabirinin salt fotoğraflarına değil, yaşam öykülerine ulaşması gerektiğini belirtiyor

- Foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral:

- "Nasıl Mimar Sinan'a sahip çıkıyorsak Ara Güler'e de öyle sahip çıkmamız lazım. İyi fotoğrafçıydı, kötü fotoğrafçıydı, sanatçıydı tartışmaları değil, yerelden ulusala, ulusaldan evrensele giden ender değerlerimizden biri. Türkiye fotoğraflarını 1940'lardan itibaren çeken onlarca fotoğrafçı var ama Ara tarih yazmış"

- "Ben foto muhabiriyim, dediği zaman bir göz tanıklığından, tarihi sorumluluğu olan insandan bahsediyor. Özellikle bizim mesleğin adam yerine konmadığı, hiçbir zaman önemsenmediği bir ortamda, kendi meslektaşlarının önderliğine soyunması müthiş bir olay"

(Çiğdem Alyanak/İstanbul)





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