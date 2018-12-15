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DÜZELTME - "Yüzmede görünmez kaza" başlıklı haberimizin 4. paragrafındaki "4x50 metre karışık bayrak erkek takımı, finale kalmayı 3 saliseyle kaçırdı" ifadesi, kaynağından "4x50 metre karışık bayrak erkek takımı 8. olarak finale kaldı" şeklinde düzeltilmi

Yüzmede görünmez kaza- Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden 4x50 metre karışık bayrak erkek takımının müsabakasında çıkış sırt aparatı yerinden çıktı- Türkiye Erkek Milli Yüzme Takımı Sorumlusu Fatih Yıldırım: "Buna rağmen tüm sporcularımız devam ederek yarışı tamamladı. Hakem kurulu özür diledi ve yarışımız tekrarlandı. Yarışı tek başımıza yüzdük. Tek başına final yüzmek, hele ki bayrak takımı olarak yüzmek çok daha zor"

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:56
DÜZELTME - "Yüzmede görünmez kaza" başlıklı haberimizin 4. paragrafındaki "4x50 metre karışık bayrak erkek takımı, finale kalmayı 3 saliseyle kaçırdı" ifadesi, kaynağından "4x50 metre karışık bayrak erkek takımı 8. olarak finale kaldı" şeklinde düzeltilmi


ANKARA (AA) - 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden 4x50 metre karışık bayrak erkek takımının müsabakasında talihsiz bir olay yaşandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkek Milli Takımı'nın sorumlusu Fatih Yıldırım, bu sabah yapılan eleme müsabakalarında talihsiz bir yarış geçirdiklerini söyledi.

Fatih Yıldırım, 4x50 metre karışık bayrak erkek takımının ilk sporcusu İskender Baslakov'un çıkışı sırasında sırt aparatının yerinden çıktığını ve sporcunun üzerine devrildiğini belirterek, "Buna rağmen tüm sporcularımız devam ederek yarışı tamamladı. Hakem kurulu özür diledi ve yarışımız tekrarlandı. Yarışı tek başımıza yüzdük. Tek başına final yüzmek, hele ki bayrak takımı olarak yüzmek çok daha zor." ifadelerini kullandı.

4x50 metre karışık bayrak erkek takımı, 1 dakika 33 saniye 11 saliselik derecesiyle 8. olarak finale kaldı.

Yıldırım, şampiyonayla ilgili yaptığı değerlendirmede ise bugüne kadarki en iyi dünya şampiyonasını geçirdiklerine dikkati çekerek, "Çin'in Hangzhou kentininde düzenlenen şampiyonaya yaklaşık 20 saat süren bir yolculuk sonrası geldik. Kıl payı kaçırdığımız, 3 saniyelerle, 7 saniyelerle kaçırdığımız finaller, yarı finaller var. Genel sıralamada hep ilk 20 içinde yer alıyoruz. İlk kez bir bayrak takımımız, dünya şampiyonasında final yüzdü." şeklinde görüşlerini aktardı.

14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası yarın sona erecek.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 13:56
  1. 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
  2. Erkek Milli Takımı'nın sorumlusu Fatih Yıldırım
  3. İskender Baslakov
  4. Türkiye Yüzme Federasyonu
  5. yüzme

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