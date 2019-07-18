DÜZELTME - "Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası" başlıklı haberimizin son paragrafında yer alan milli takımın Almanya ile oynayacağı bilgisi, Slovenya olarak değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla.AA
- İtalya'yı 3-0 yenen Türkiye, yarı finale yükseldi18 Temmuz 2019 Perşembe 23:56
İSTANBUL (AA) - Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda mücadele eden milliler, gruptaki 5. maçında İtalya ile karşılaştı.
İtalya'nın Trieste kentindeki Pala Chiarbola'da oynanan maçta rakibini 25-15, 25-16 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup eden Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 5'te 5 yaptı ve namağlup yarı finale çıktı.
Milli takım yarı finalde 20 Temmuz Cumartesi günü Slovenya ile karşılaşacak.
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