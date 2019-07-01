DÜZELTME - "Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile nikah tazeledi" başlıklı haberimizin son paragrafında "başkan Recep Yoğurtçu" ifadesi, "başkan Tarık Aksar" şeklinde değiştirilmiştir.Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz.Saygılarımızla. Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile nikah tazeledi



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 46 yaşındaki teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde, başkan Tarık Aksar ve sportif direktör Ergün Keleş de yer aldı.

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