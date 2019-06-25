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DÜZELTME - "Türk piyanistten Viyana'da konser" başlıklı haberimizin dördüncü paragrafında, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım'ın soy ismi sehven Vural şeklinde yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla.AA

Türk piyanistten Viyana'da konser

25 Haziran 2019 Salı 00:38
DÜZELTME - "Türk piyanistten Viyana'da konser" başlıklı haberimizin dördüncü paragrafında, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım'ın soy ismi sehven Vural şeklinde yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla.AA

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Türk piyanist Gülce Sevgi, yerli ve yabancı klasik eserlerden oluşan konser verdi.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Büyükelçiliğin konferans salonunda düzenlenen piyano konserine Avusturyalı ve Türk davetliler katıldı.

Sevgi, konserde ünlü Türk sanatçılar İlhan Baran’ın Siyah ve Beyaz, Fazıl Say’ın Kara Toprak eserlerinin yanı sıra Sergey Prokofyev’in Romeo ve Juliet, Franz Liszt’in Ballade No.2 gibi klasik eserlerini de çaldı.

Sevgi, konserin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükelçilik bünyesinde sanatseverlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım'a teşekkür etti.

Müzik eğitimini Viyana Müzik ve Sanat Üniversitesinde sürdüren Sevgi'nin, katıldığı uluslararası yarışmalardan çeşitli ödülleri bulunuyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 00:38
  1. Türk piyanistten Viyana'da konser

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