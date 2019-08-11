DÜZELTME - "Türk Kızılay Irak'ta bin 50 aileye kurban eti ulaştıracak" başlıklı haberimizin başlık, birinci ve üçüncü paragraflarında yer alan "bin 50" ifadesi, "10 bin 500" şeklinde düzeltilmiştir.Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz.Saygılarımız

ERBİL (AA) - Türk Kızılay, "Kurbanın bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye" sloganıyla Irak'ta ihtiyaç sahibi yaklaşık 10 bin 500 aileye kurban eti ulaştıracak.

Erbil'deki mezbahada gerçekleştirilen kurban kesimine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı Aydın Maruf, Erbil Valisi Nevzad Hadi, Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Tahir Kahveci ve bazı yetkililer katıldı.

Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki hayırseverlerin vekalet verdiği 150 büyükbaş hayvanın etini ihtiyaç sahibi yaklaşık 10 bin 500 aileye dağıtacaklarını söyledi.

Din, dil ve ırk ayrımı yapmadan kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Kahveci, "Elimizin ulaştığı her yere kurban bağışlarımızı ve yardımlarımızı ulaştırmaya çalışacağız." dedi.

Kahveci, kurban etlerini Musul, Duhok, Halepçe, Kerkük ve Erbil'deki iç göçmen ve sığınmacılar ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracaklarını ifade etti.

- "Türk Kızılay her zaman buradaki insanlara sahip çıktı"

IKBY Bölge Bakanı Maruf da Türk Kızılayın Kurban Bayramı'nda ülkedeki ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattığını söyledi.

Irak'ta muhtaç insanlara yaptığı yardımlardan dolayı Türk Kızılaya teşekkür eden Maruf, "Bunlar gerçekten güzel adım ve önemli çalışmalardır. Türk Kızılay, geçmiş dönem ve bayramlarda da hiçbir zaman buradaki insanları yalnız bırakmadı. Her zaman bize sahip çıktılar." şeklinde konuştu.

Maruf, Türk Kızılayın sadece Irak'ta değil, Orta Doğu'da da örnek kuruluş haline geldiğini ve her zaman büyük çalışmalara imza attığını sözlerine ekledi.

