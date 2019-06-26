DÜZELTME - "SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - Suriye'de 142 bin sivil işkenceden öldürüldü" başlıklı haberimizin başlık, spot ve içeriğindeki rakamlar değiştirilmiştir.Haberimizi düzenleyerek yeniden yayımlıyoruz.Saygıları

İDLİB (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Mart 2011'den bu yana çoğu Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere toplam 14 bin 227 sivilin işkenceden öldürüldüğünü tespit edebildiklerini açıkladı.

SNHR, 26 Haziran İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle bir rapor yayınladı.

Buna göre, Suriye'de halk ayaklanmasının başladığı Mart 2011'den bu yana çoğu Esed rejimi tarafından, 177'si çocuk, 62'si kadın toplam 14 bin 227 sivil işkence nedeniyle hayatını kaybetti.

Beşşar Esed rejimi 173'ü çocuk, 45'i kadın toplam 14 bin 70 kişiyi bu yolla öldürdü.

Terör örgütü YPG/PKK, 1'i çocuk, 2'si kadın toplam 43 sivili işkence ederek katletti.

Terör örgütü DEAŞ 1'i çocuk, 14'ü kadın toplam 32 sivili işkence ederek öldürürken, kimliği belirsiz taraflar ise bu şekilde 15 sivili öldürdü.

Askeri muhalifler 43 ve Heyet Tahrir Şam ise 24 sivilin işkence sonucu ölümüne sebep oldu.

Raporda, bu rakamların yalnızca tespit edilmesi mümkün olanlardan oluştuğu, gerçek bilançonun daha ağır olabileceği vurgulandı.

Rejimin cezaevlerinde yaptığı işkencelerin yanı sıra olumsuz hücre koşulları, sağlıksız ve az gıda ve düzensiz uykunun mahkumlarda psikolojik rahatsızlıklara sebep olduğu ifade edildi.

SNHR 30 Nisan'da da Esed rejiminin alıkoyduğu ve akıbetleri bilinmeyen 100 binlerce kişiden 890'ının cezaevlerinde öldüğünü Mayıs 2018'den itibaren nüfus dairelerine bildirdiğini açıklamıştı.

Muhalif kaynaklar, halihazırda rejimin cezaevleri ve sorgu merkezlerine en az 500 bin kişinin tutulduğunu belirtiyor.















