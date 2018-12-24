DÜZELTME - ''SpaceX uzaya ilk askeri uydusunu gönderdi'' başlığıyla 23.12.2018 tarihinde yayımlanan haberimizin ilk paragrafındaki "Uluslararası Uzay İstasyonu'na" ifadesi "yörüngeye", son paragrafındaki ''ABD'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'na" ifadesi i
SpaceX uzaya ilk askeri uydusunu gönderdi- Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki askeri uydu, SpaceX'in yörüngeye "ulusal güvenlik alanında gönderdiği ilk uydu" olma özelliğini taşıyor24 Aralık 2018 Pazartesi 22:45
NEW YORK (AA) - ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, yörüngeye ilk kez askeri navigasyon uydusu taşıyan bir roket gönderdi.
ABD Hava Kuvvetleri için GPS III uydusu taşıyan Falcon 9 roketi, yaklaşık bir haftalık gecikmenin ardından sabah saatlerinde Florida'daki Cape Canaveral Hava Üssü'nden uzaya fırlatıldı.
Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki askeri uydu, SpaceX'in yörüngeye "ulusal güvenlik alanında gönderdiği ilk uydu" olma özelliğini taşıyor.
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