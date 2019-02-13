DÜZELTME - Saat 17.50'deki flaş haberimizdeki "FETÖ'nün firari eski emniyet müdürü Osman Karakuş" ifadesini "FETÖ'nün firari eski emniyet müdürü Osman Karakuş'un da isminin yer aldığı soruşturmanın şüphelilerinden olan" şeklinde düzelterek yeniden yayımlı
13 Şubat 2019 Çarşamba 22:23
FETÖ'nün firari eski emniyet müdürü Osman Karakuş'un da isminin yer aldığı soruşturmanın şüphelilerinden olan ve Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu Zahide Üner, yurt dışına kaçarken Muğla'da yakalandı.
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