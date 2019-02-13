DÜZELTME - Saat 17.50'deki flaş haberimizdeki "FETÖ'nün firari eski emniyet müdürü Osman Karakuş" ifadesini "FETÖ'nün firari eski emniyet müdürü Osman Karakuş'un da isminin yer aldığı soruşturmanın şüphelilerinden olan" şeklinde düzelterek yeniden yayımlı

FETÖ'nün firari eski emniyet müdürü Osman Karakuş'un da isminin yer aldığı soruşturmanın şüphelilerinden olan ve Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu Zahide Üner, yurt dışına kaçarken Muğla'da yakalandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.