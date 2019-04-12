DÜZELTME - "Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı oldu. Yardımcılığına Orgeneral Kemal Abdulmaruf getirildi" haberimizi, "Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin yeni başkanı oldu. Konseyin başkan yardım

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