0553 313 94 23

(Düzeltme) Narkotik köpeği önce buldu, sonra poz verdi

Edremit’te polisin uyuşturucu ile amansız mücadelesi sürerken, üst üste düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 23:28
(Düzeltme) Narkotik köpeği önce buldu, sonra poz verdi

Edremit’te polisin uyuşturucu ile amansız mücadelesi sürerken, üst üste düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu arama köpeği Eko’nun yaptığı aramalarda aracın ön motor aksanı içerisine zulalanmış vaziyette 1,13 gram skunk maddesi, bin 500 adet ecstasy hap, şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 16 gram skunk maddesi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 14 adet dolu kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ramazan K. (63) bugün sevk edildiği adli makamlarca akşam saatlerinde tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Öte yandan, ayrı bir olayda ise polisin istihbari çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgiler elde edilen ve hakkında üç ayrı yakalama emri bulunan şüpheli Sait C. (38) isimli kişide polisin başarılı bir operasyonu ile sahte kimlikle yakalandı. Kişin evinde yapılan aramada ise 1,886 gram skunk maddesi, hassas terazi, bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen 8 bin TL, 500 USD ve 150 Euro paraya el konulurken adı geçen kişi de sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Polisin, ilçede uyuşturucu ile kararlı mücadelenin aralıksız sürdüğü ifade edildi.


Eko’nun, ele geçirilen malzemelerin önünde durarak fotoğraf çektirmek için poz vermesi ise görevlilerin gülüşmelerine sahne oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 23:28
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'dan İranlı firmaya uçuş yasağı
    1. Almanya'dan İranlı firmaya uçuş yasağı
    2. "Hiçbir personelimizin ve oyuncumuzun..
    3. (Düzeltme) Narkotik köpeği önce buldu,..
    4. Bursa’da meydana gelen feci kazada..
    5. AK Partili isimden dikkat çeken..
    6. Kırıkkale'de sağanak
    7. İnsan Hakları İzleme Örgütü Husiler'i..
    8. Husiler, Suudi Arabistan'daki 2..
    9. İran, İngiltere'nin Tahran..
    10. Fransa'da sarı yelekliler sokaklarda
    11. Emniyetten babalar günü mesajı
    12. "Cumhur İttifakı açık ara farkla..
    13. "İstanbul'u geldiği noktadan başka..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit..
    15. Çin'den Türkiye'ye dikkat çeken teklif!
    16. Pencereden düşen bebek hayatını..
    17. Ünlü tatil merkezinde panik! Çocuklar...
    18. Mardin'de bıçaklı kavga: 22 yaralı
    19. Türkiye-İran veteranlar maçını dostluk..
    20. Türk Büyükelçi'den büyük saygısızlık!..
    21. Kızıklı Yağlı Güreşleri’nde şampiyon..
    22. Emniyetten "Babalar Günü" videosu
    23. Kuzey Makedonya'da minik judoculardan..
    24. "İstanbul zelil ve zillet hesaplarla..
    25. Siverek’teki kavgada hastane önündeki..
    26. ’Tayinim çıktı’ dedi 4 gün sonra..
    27. Londra’da bıçaklı terör 24 saat içinde..
    28. Hindistan’dan, ABD’ye ’vergi’ hamlesi
    29. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan..
    30. Fırtına yüzünden 50 yıllık ağaç yan..
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu