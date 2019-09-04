DÜZELTME - "Muğla'da motosikletler çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü" başlıklı saat 01.43'te yayımlanan haberimizde yer alan "ehliyetsiz sürücü" ibaresi, "sürücü" olarak değiştirilmiştir.Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla.AAMuğla'da mo

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde, sürücüsünün polisin "dur" ihtarına uymayarak ters yönden kaçmaya çalıştığı motosiklet ile karşı yönden gelen motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.



Dalaman-Ortaca kara yolu Altıntaş Mahallesi Bezkese Bulvarı'nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, ters yönde giden plakasız motosikletin sürücüsü Hakan Kınayer'e (21) "dur" ihtarında bulundu.



Kınayer, ekiplerin ihtarına uymayarak ters yönde kaçmaya çalışırken, önce Büyükşehir Belediyesine ait bir otobüse yandan çarpıp daha sonra da karşı istikametten gelen A1 sınıfı ehliyeti bulunan sürücü Demirhan İrgin'in (17) kullandığı 48 RZ 004 plakalı motosikletle çarpıştı.



Kazada ağır yaralanan Kınayer ve İrgin, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dalaman Devlet Hastanesi ve Ortaca'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Demirhan İrgin ve Hakan Kınayer, hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.