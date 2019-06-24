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DÜZELTME - "Motorine 29 kuruş zam" başlıklı haberimizin başlığı, girişi ve üçüncü paragrafında yer alan "29 kuruş" ifadesi, kaynağından "23 kuruş", spotu ve üçüncü paragrafındaki "7 kuruş" ifadesi de "1 kuruş" olarak düzeltilmiştir.Haberimizi düzelterek

Motorine 23 kuruş zam- Zam, pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 22 kuruş olarak yansıyacak, kalan 1 kuruşluk artış ise vergiden karşılanacak

24 Haziran 2019 Pazartesi 19:21
DÜZELTME - "Motorine 29 kuruş zam" başlıklı haberimizin başlığı, girişi ve üçüncü paragrafında yer alan "29 kuruş" ifadesi, kaynağından "23 kuruş", spotu ve üçüncü paragrafındaki "7 kuruş" ifadesi de "1 kuruş" olarak düzeltilmiştir.Haberimizi düzelterek

ANKARA (AA) - Motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, motorin fiyatlarındaki artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı "eşel mobil sistemi" devreye alındı.

Buna göre, motorin fiyatlarındaki 23 kuruşluk artışın 22 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 1 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara'da ortalama 6,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,52 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,25 liradan 6,47 liraya, İzmir'de 6,31 liradan 6,53 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

- Eşel mobil sistemi nedir?

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış neticesinde yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Mayıs 2018'den itibaren artan akaryakıt fiyatları bu sistemle birçok defa pompaya yansıtılmazken, geçen yıl kasımda fiyatlarda vergiden karşılanan miktarın altına inilmesiyle sistem devreden çıkarılmış ve indirimler de pompaya yansımıştı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 19:21
  1. enerji
  2. motorin
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