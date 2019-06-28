DÜZELTME - "MotoGP'de sırada durak İspanya" başlıklı haberimiz, "MotoGP'de sıradaki durak Hollanda" şeklinde değiştirilmiştir.Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla.AA MotoGP'de sıradaki durak Hollanda- Sezonun 8. yarışı Hollanda Grand Prix'si, 30 Haziran Pazar günü koşulacak



ANKARA (AA) - Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 8. yarışı, Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.



Hollanda'nın Assen kenti ile aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte gerçekleştirilecek 8. etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 30 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te, 26 tur üzerinden yapılacak.



Geride kalan 7 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:



1. Marc Marquez (İspanya): 140 puan



2. Andrea Dovizioso (İtalya): 103



3. Alex Rins (İspanya): 101



4. Danilo Petrucci (İtalya): 98



5. Valentino Rossi (İtalya): 72









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