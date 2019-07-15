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DÜZELTME - "Michael Frey transferinde kesinleşmiş bir şey yok" başlıklı haberimizin ilk spotunda, girişinde ve içeriğinde yer alan "Barış Albayrak" ifadesi "Barış Alıcı" olarak değiştirilmiştir.Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz.Saygılarımızla.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal:- "Michael Frey kiralık olarak almak istediğimiz futbolculardan bir tanesi. Kesinleşmiş bir şey yok. Başkanımıza ve yönetimimize hem Barış Alıcı'yı hem de Frey'i kiralık olarak istediğimizi söyledik"- "Geçen sene ligi 41 puanla 11. sırada bitirdik. Bu sene daha iyi puanlarla daha yukarıları hedefliyoruz"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:15
DÜZELTME - "Michael Frey transferinde kesinleşmiş bir şey yok" başlıklı haberimizin ilk spotunda, girişinde ve içeriğinde yer alan "Barış Albayrak" ifadesi "Barış Alıcı" olarak değiştirilmiştir.Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz.Saygılarımızla.

ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'den kiralık olarak gelecek futbolculara ilişkin, "Michael Frey kiralık olarak almak istediğimiz futbolculardan bir tanesi. Kesinleşmiş bir şey yok. Başkanımıza ve yönetimimize hem Barış Alıcı'yı hem de Frey'i kiralık olarak istediğimizi söyledik." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezona hazırlanıyor.

Teknik direktör İsmail Kartal, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 5 Temmuz'da yeni sezonu açtıklarını söyledi.

Transfer konusunda aceleci olmadıklarını, bu konuda titizlikle yaklaştıklarını ifade eden Kartal, "Bugün yarın bir kaç futbolcu daha aramıza katılacak. Vedat Muric transferine karşılık Fenerbahçe'den Mahsun Çapkan, Burak Albayrak ve Oğuz Kağan Güçtekin aramıza katıldı." diye konuştu.

Kartal, eksik olan bölgelere yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, eksikleri gidermek için transfer çalışmalarına en hızlı şekilde devam ettiklerini dile getirdi.

Bir futbolcuyu transfer edip getirmenin kolay değil bir süreç olmadığını aktaran Kartal, "Bu süreçte futbolcuların Rizespor'a en iyi şekilde faydalı olacağına inandığımız futbolcuları alacağız. Hem kulübe ekonomik açıdan hem de sportif başarı anlamında katkı verecek oyuncuları almak için titizlikle uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu transferlerin gerçekleşmesinin ardından lige hazır şekilde girmek istediklerini anlatan Kartal, daha çok genç oyunculara forma vermek istediğini vurguladı.

Vedat Muric'in Fenerbahçe'ye transferine karşılık gelecek futbolculara ilişkin Michael Frey ve Barış Alıcı'yı kiralamak istediklerini söyleyen Kartal, şunları kaydetti:

"Michael Frey kiralık olarak almak istediğimiz futbolculardan bir tanesi. Kesinleşmiş bir şey yok başkanımıza ve yönetimimize hem Barış Alıcı'yı hem de Frey'i kiralık olarak istediğimizi söyledik. Eğer olursa onları da aramızda görmek istiyoruz. Şu anda 7-8 oyuncu almak ve bize katkı vereceğini düşündüğümüz futbolcuları aramıza katmak istiyoruz. Aramızdan 12 futbolcu gitti ve 4-5 oyuncu geldi. Bazı oyuncuları ileriye dönük genç yatırım amaçlı alıyoruz. Yeniden bir takım kuruyoruz. Hedefimiz birbiriyle uyumlu çalışma ortamı yakalamak. Onlar bunu yaptıktan sonra Süper Lig'e de uyum sağlayacaktır."

Kartal, rahat ve başarılı bir sezon geçirmek istediklerini ifade ederek, "Geçen sene ligi 41 puanla 11. sırada bitirdik. Bu sene daha iyi puanlarla daha yukarıları hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:15
  1. Basın Toplantısı
  2. Çaykur Rizespor
  3. İsmail Kartal

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