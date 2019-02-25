0553 313 94 23

DÜZELTME - "Macron ABD'nin Suriye'de asker bırakmasından memnun" başlıklı haberimizin spot ve içeriğindeki "13 Fransız DEAŞ üyesi terörist ülkesine teslim edildi ve ülkelerinde yargılanacaklar" ifadesi, "13 Fransız DEAŞ üyesi terörist Irak'a teslim edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron:-"(ABD'nin yaklaşık 200 askerini bir süre daha Suriye'de bırakma kararı) Karardan memnuniyet duyuyorum"- Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih:- "13 Fransız DEAŞ üyesi terörist Irak'a teslim edildi ve Irak'ta yargılanacaklar"

25 Şubat 2019 Pazartesi 22:58
DÜZELTME - "Macron ABD'nin Suriye'de asker bırakmasından memnun" başlıklı haberimizin spot ve içeriğindeki "13 Fransız DEAŞ üyesi terörist ülkesine teslim edildi ve ülkelerinde yargılanacaklar" ifadesi, "13 Fransız DEAŞ üyesi terörist Irak'a teslim edildi

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin yaklaşık 200 askerini bir süre daha Suriye'de bırakma kararından memnun olduğunu söyledi.

Macron, Elysee Sarayı'nda Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü. İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Fransa teröre karşı askeri ve siyasi olarak Irak'ın yanında olmaya devam edecek." ifadesini kullanan Macron, ülkesinin savunma ve güvenlik konularında Irak ile iş birliğini güçlendireceğini belirtti.

Macron, Irak'ın bölgede önemli rol oynadığını ve ülkenin istikrara kavuşması için Fransa'nın desteğini sürdüreceğini söyledi.

Irak'ın Sincar kentinin yeniden inşasına 2 milyon avro katkıda bulunacaklarını ve bir hastanenin finansmanını sağlayacaklarını ifade eden Macron, Irak'a ayrıca 1 milyar avro vereceklerini dile getirdi.

Macron, ABD'nin yaklaşık 200 askerini bir süre daha Suriye'de bırakma kararına ilişkin, "Karardan memnuniyet duyuyorum. Bu karar özellikle SDG ve sahada DEAŞ'a karşı mücadele edenlerin yanında olma ihtiyacına cevap veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı, gelecek aylarda Irak'a bir ziyaret gerçekleştireceğini dile getirdi.

Salih ise ülkesinin DEAŞ'a karşı verdiği mücadelede Fransa'nın ve uluslararası koalisyonun desteğinin önemli olduğunu kaydetti.

Bu desteğin artması, ülkede istikrarın ve düzenin oluşması gerektiğini dile getiren Salih, Fransa'nın Irak'ın önemli bir ortağı olduğunu vurguladı.

Salih, "13 Fransız DEAŞ üyesi terörist Irak'a teslim edildi ve Irak'ta yargılanacaklar." ifadesini kullandı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 22:58
  1. ABD
  2. Fransa
  3. Irak
  4. Macron
  5. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yemen'de 18 aydır esir tutulan ABD vatandaşı ülkesine döndü
    1. Yemen'de 18 aydır esir tutulan ABD..
    2. "Beşiktaş taraftarına bir mesajım..
    3. Brezilya, Venezuela'ya yönelik bir..
    4. Yol, 2 katlı evin üzerine çöktü!
    5. Beşar Esad İran’da Ruhani ve Hamaney..
    6. FETÖ’nün TSK yapılanması..
    7. Sarıyer'de yol çöktü
    8. NATO’nun “Dynamic Manta 2019”..
    9. GÜNDEM ÖZETİ / 26 Şubat 2019
    10. Abou Diaby futbolu bıraktı
    11. "Rahmet Kapısı Müslümanlarındır"
    12. Bakan Kasapoğlu'ndan derbi yorumu
    13. FETÖ'nün TSK yapılanmasında 166..
    14. ABD Orta Amerikalı göçmenleri..
    15. Junker’i konuşma yaparken eşi aradı
    16. Tarihte bugün (26 Şubat) ne oldu | 26..
    17. Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
    18. Memleketine giden sahibinin dükkana..
    19. 3. Süreyya Operası Ulusal Beste..
    20. İran Dışişleri Bakanı Zarif istifa etti
    21. Skrtel tribünden atılan tesbihi geri..
    22. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Rus..
    23. Fenerbahçe’den aynı tarife
    24. "İngiltere'nin Hizbullah kararı..
    25. Konya Büyükşehir Belediyesi "Benim..
    26. Fenerbahçe derbide pes etmedi
    27. "Türkiye'yi örnek alıyoruz"
    28. GÜNCELLEME - İran Dışişleri Bakanı..
    29. Eylül Yağlıkara cinayetine dava
    30. Karar verildi! 166 muvazzaf asker..
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    By Kemal'i ifşa ettiler! "Amerikan projesi"
    By Kemal'i ifşa ettiler! "Amerikan projesi"