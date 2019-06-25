0553 313 94 23

(Düzeltme) LGS sonucu yüzünden babası ile tartışarak balkondan atlayan genç kurtarılamadı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde LGS sonuçlarının açıklanması sonrasında babasıyla tartışarak 3.

25 Haziran 2019 Salı 10:51
(Düzeltme) LGS sonucu yüzünden babası ile tartışarak balkondan atlayan genç kurtarılamadı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde LGS sonuçlarının açıklanması sonrasında babasıyla tartışarak 3. kattaki evlerinin balkonundan atlayan 14 yaşındaki bir çocuk kurtarılamadı.


Olay, Derince Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanın 3. katında Y.B (14) açıklanan LGS sonuçları sonrasında babası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine balkona koşan Y.B, kendini 3. kattan boşluğa bıraktı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen çocuk ağır yaralanırken, ailesi durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane önüne gelen çocuğun anne ve babası sinir krizi geçirirken aileyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı.


Hastanede tedavi altına alınan Y.B burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin inceleme başlattığı olayda hayatını kaybeden çocuğun cenazesi öğle namazını müteakip Yenikent Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilmesi bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Teknoloji Sohbetleri"nde "5G" değerlendirmesi
    1. "Teknoloji Sohbetleri"nde "5G"..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabine..
    3. ANALİZ - Körfez'deki kriz İran'da..
    4. Seyir halindeyken yandı
    5. Başkan Yardımcısı Tohumcu’dan gece..
    6. Renato Sanches kimdir nereli ve kaç..
    7. Keçi sürüsüne katılan dağ keçisi yaşam..
    8. Dünya Motokros Şampiyonası’na sayılı..
    9. Büyükşehir’den ’biyosidal’ alımı ve..
    10. "Trump İran ile gerçek müzakerelere..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    12. Kazakistan’daki patlamada ölü sayısı..
    13. Kuşadası Tüllüşahı koruma eylem planı..
    14. "İstanbul seçim sonuçları bizim için..
    15. Birleşik Krallık’ta 2030’a kadar 11..
    16. Aydın Ticaret Borsası TÜRİB acentesi..
    17. ABD’nin Filistin barış planı Batı..
    18. Başkan Tutal ’Meşveret Günleri’nde..
    19. Uşak’ta "STK’lar Sivil Toplum Destek..
    20. Kısırlığın nedenleri ve tedavi..
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı