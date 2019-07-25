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DÜZELTME- "İsrail'de sol partiler seçime ortak listeyle girecek" başlıklı haberimizde İşçi Partisi'nin de ittifaka katıldığı bilgisi sehven yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

İsrail solunun önde gelen partilerinden Meretz ve eski Başbakan Ehud Barak'ın kurduğu Demokratik İsrail Partisi, 17 Eylül'deki erken genel seçimlere ortak listeyle girme konusunda anlaştı

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:19
DÜZELTME- "İsrail'de sol partiler seçime ortak listeyle girecek" başlıklı haberimizde İşçi Partisi'nin de ittifaka katıldığı bilgisi sehven yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

KUDÜS (AA) - İsrail solunun önde gelen partilerinden Meretz ile siyasete yeniden dönen eski Başbakan Ehud Barak'ın kurduğu Demokratik İsrail Partisi, eylül ayında yapılacak erken genel seçimlere ortak listeyle girme kararı aldı.

Meretz ve Demokratik İsrail Partisi'nin 17 Eylül'de yapılacak erken genel seçimlere ittifak kurarak girmek için uzun zamandır yaptığı görüşmeler dün akşam sonuca bağlandı.

Meretz'in lideri Nitzan Horowitz ile Demokratik İsrail'in lideri Barak, dün akşam başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden ittifak görüşmelerinin ardından partilerinin eylüldeki erken seçimlere ortak listeyle girmesi konusunda uzlaştı.

Milletvekilliği için oluşturulacak ortak listenin birinci sırasında Horowitz, ikinci sırasında İşçi Partisi'nden ayrılan milletvekili Stav Shaffir'in yer alması kararlaştırılırken, eski Başbakan Barak ise kendi isteği doğrultusunda listede onuncu sırasında yer alacak.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimlerde Meretz 4 milletvekili çıkarmıştı.

Barak ise geçen ay Demokratik İsrail Partisini kurarak uzun yıllar sonra yeniden siyaset sahnesine dönme kararı almıştı.

Uzmanlar, iki sol partinin ortak listeyle seçime gitme kararının, İsrail'deki siyaset sahnesini daha da hareketlendireceği yorumunda bulunuyor.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan ve hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için gerekli 61 sandalye sayısına ulaşamadığı erken seçimin ardından koalisyon hükümetini kurma görevi Binyamin Netanyahu'ya verilmiş, ancak Avigdor Liberman'ın Ultra-Ortodoks Yahudilerin dini okullarında eğitim gören öğrencilerin de askere alınmasını zorunlu hale getirecek tasarının Meclis'ten geçmesini koalisyona katılmak için şart koşması üzerine hükümet kurulamamıştı.

Bunun üzerine 29 Mayıs'ta yapılan oylamanın ardından Meclis feshedilerek 17 Eylül'de yeniden erken seçime gidilmesi kararlaştırılmıştı.


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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:19
  1. İsrail
  2. Meretz Partisi
  3. seçim

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