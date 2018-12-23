0553 313 94 23

DÜZELTME- "Irak ve Kuveyt, sınırda petrol arayacak" başlıklı haberimizin 2'nci paragrafında yer alan "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)" ifadesi "Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü (OAPEC)" şeklinde düzeltilmiştir.Haberimizi düzelterek yenid

- Irak ve Kuveyt, sınır bölgelerinde petrol arama çalışması için anlaşmaya vardı

23 Aralık 2018 Pazar 14:14
DÜZELTME- "Irak ve Kuveyt, sınırda petrol arayacak" başlıklı haberimizin 2'nci paragrafında yer alan "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)" ifadesi "Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü (OAPEC)" şeklinde düzeltilmiştir.Haberimizi düzelterek yenid
BAĞDAT (AA) - Irak ve Kuveyt, sınır bölgelerindeki zengin petrol yataklarının tespiti için araştırma yapılmasında anlaştı.

Irak Petrol Bakanı Samir Gazban, Kuveyt'te katıldığı Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü (OAPEC) konferansı sonrası düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Kuveyt ile sınır bölgelerinde petrol arama çalışmasının yapılması hususunda anlaşmaya vardığını söyledi.

Gazban, sınırdaki bölgelerde yapılacak arama çalışmasının dünyaca ünlü bir danışmanlık şirketi tarafından gerçekleştirileceğini, elde edilen verilere göre, her iki tarafın çıkarına uyacak şekilde üretime geçileceğini ifade etti.

Irak Petrol Bakanı, söz konusu yabancı şirketin ismi, çalışmaların başlama yeri ve zamanı hakkında ise detay vermedi.

Gelirleri büyük oranda petrole dayalı olan her iki ülke de zengin yer altı kaynaklarına sahip. Irak halihazırda günlük ortalama 3 milyon 500 bin varil ham petrol ihraç ediyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 14:14
  1. Irak
  2. Kuveyt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun'da gözü dönmüş damat dehşet saçtı!
    1. Samsun'da gözü dönmüş damat dehşet..
    2. Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
    3. Spot piyasada elektrik fiyatları
    4. Türkiye'den Endonezya'da ölenler için..
    5. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    6. Bu nasıl bir canilik! Köpeği av..
    7. Fenerbahçe'den Caner Erkin bombası!..
    8. İsrail'in skandal sürgün planı basına..
    9. Vicdanları sızlatan görüntü! Arabanın..
    10. İran meclisinde kadın vekil sayısının..
    11. DEİK 2018 Yılı Mali Genel Kurulu
    12. Meteoroloji tarih verip uyardı! Yarın..
    13. Kubilay'ın şehit edilişinin 88. yılı 
    14. Kristal kar üzerinde kayak keyfi
    15. Prof. Dr. Aksar Uluslararası Ceza..
    16. DÜZELTME- "Irak ve Kuveyt, sınırda..
    17. Başakşehir'de şok baskın! Tutuklandılar
    18. Süper Lig'de ses getirecek transfer..
    19. Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava..
    20. Endonezya'daki tsunami
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak