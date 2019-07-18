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DÜZELTME - "Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Erdoğan'a taziye telefonu" başlıklı haberimizin başlığı, spotu, birinci ve ikinci paragrafındaki "Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih" ibaresi, kaynağından "Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi" olarak düzeltilmiştir.Habe

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Erbil'de şehit edilen Başkonsolosluk görevlisi diplomat için taziyede bulundu

18 Temmuz 2019 Perşembe 20:01
DÜZELTME - "Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Erdoğan'a taziye telefonu" başlıklı haberimizin başlığı, spotu, birinci ve ikinci paragrafındaki "Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih" ibaresi, kaynağından "Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi" olarak düzeltilmiştir.Habe

ANKARA (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de şehit edilen Başkonsolosluk görevlisi diplomat için taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı Abdulmehdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de dün düzenlenen saldırıda şehit edilen Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat için taziyede bulundu.

Abdulmehdi, Erdoğan'a, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih adına da taziyelerini iletti.

Görüşmede ikili ve bölgesel konular da ele alındı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 20:01
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi
  3. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih

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