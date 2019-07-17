0553 313 94 23

DÜZELTME - "Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu" başlıklı haberimizin son paragrafındaki "RB Leipzig ile 19 Mayıs Cuma günü ilk hazırlık maçını yapacak" ifadesi "RB Leipzig ile 19 Temmuz Cuma günü ilk hazırlık maçını yapacak" şeklinde değiştirilmiştir.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:43
DÜZELTME - "Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu" başlıklı haberimizin son paragrafındaki "RB Leipzig ile 19 Mayıs Cuma günü ilk hazırlık maçını yapacak" ifadesi "RB Leipzig ile 19 Temmuz Cuma günü ilk hazırlık maçını yapacak" şeklinde değiştirilmiştir.


İSTANBUL (AA) - Yeni sezon hazırlıkları için bugün Avusturya'ya gidecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre kamp kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:

Adem Büyük, Ahmet Çalık, Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Berk Balaban, Emre Taşdemir, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, İsmail Çipe, James Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Metehan Mertöz, Mirza Cihan, Mustafa Kapı, Selçuk İnan, Şener Özbayraklı, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo.

Konstantinos Mitroglou, Martin Linnes, Ömer Bayram, Ryan Babel ve Ryan Donk, takıma yurt dışında katılacak.

Yaz mevsiminde milli takım kampları için uluslararası turnuvalarda mücadele eden ve izinli olan Fernando Muslera ile Younes Belhanda, 2019 Afrika Uluslar Kupası finalinde ülkelerini temsil eden Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli ise kamp kadrosunda yer almıyor.

Avusturya’nın Seefeld kasabasında 28 Temmuz Pazar gününe dek hazırlıklarını sürdürecek sarı-kırmızılı ekip, iki de hazırlık maçı oynayacak.

Almanya 1. Ligi (Bundesliga) temsilcilerinden RB Leipzig ile 19 Temmuz Cuma günü ilk hazırlık maçını yapacak Galatasaray, 25 Temmuz Perşembe günü ise Augsburg ile karşı karşıya gelecek.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:43
  1. Avusturya
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör devleti İsrail'in Kudüs işgaline büyük tepki
    1. Terör devleti İsrail'in Kudüs işgaline..
    2. Sadakataşı Derneğinden Tanzanya'da..
    3. Ordu'da bıçaklı kavga: 7 yaralı
    4. ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül..
    5. Suudi Arabistan’dan Yeni Zelanda’daki..
    6. Hukuk taban puanları 2019 başarı..
    7. Finike’de yollara hız kesici kasis
    8. Konya Şeker’de yüksek katılımlı kan..
    9. Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarının..
    10. 2019 YKS Soruları ve Cevapları..
    11. Çin'de yolsuzluk suçlusunun lüks..
    12. Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici: “Hedef..
    13. Arnavutköy’de trafik kazası: 2 yaralı
    14. Bilim insanları uyardı! İstanbul için..
    15. Kulak ağrılarında bitkisel ürünlerden..
    16. Bakan Pakdemirli’den ’tarım fikri’..
    17. Başkan Kavaklıgil mahalle gezilerine..
    18. Kırka ve Tozman yolu turizme..
    19. Tekirdağ’da 30 mülteciyi taşıyan..
    20. Burhaniye’de Orman Yönetim Konseyi..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?