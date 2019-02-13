(Düzeltme) FETÖ firarisi havalimanında yakalandı
FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan Borajet’in eski sahibi Yalçın Ayaslı’nın sağ kolu Zahide Üner, yurt dışına kaçmaya çalışırken Dalaman Havalimanı’nda yakalandı.13 Şubat 2019 Çarşamba 18:42
FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan Borajet’in eski sahibi Yalçın Ayaslı’nın sağ kolu Zahide Üner, yurt dışına kaçmaya çalışırken Dalaman Havalimanı’nda yakalandı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan Borajet’in eski sahibi Yalçın Ayaslı’nın sağ kolu Zahide Üner, yurt dışına kaçmaya çalışırken Dalaman Havalimanı’nda yakalandı.Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Üner’in İstanbul’a sevk edileceği öğrenildi.
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