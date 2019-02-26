0553 313 94 23

DÜZELTME - "Fenerbahçe derbide pes etmedi" başlıklı haberimizin ikinci spot ve içeriğindeki "Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında aldığı sonuçla 20 yıl önce Galatasaray ile yaptığı derbiyi hatırlattı" ifadesi, "Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında aldığı sonuçla 30

Fenerbahçe derbide pes etmedi- Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 3-0 geride kapattığı derbide ikinci yarıda önemli bir geri dönüşe imza atarak 3-3'le sahadan ayrıldı- Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında aldığı sonuçla 30 yıl önce Galatasaray ile yaptığı derbiyi hatırlattı

26 Şubat 2019 Salı 00:25
DÜZELTME - "Fenerbahçe derbide pes etmedi" başlıklı haberimizin ikinci spot ve içeriğindeki "Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında aldığı sonuçla 20 yıl önce Galatasaray ile yaptığı derbiyi hatırlattı" ifadesi, "Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında aldığı sonuçla 30


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 3-0 geride kapattığı derbide ikinci devrede önemli bir geri dönüşe imza atarak 3-3'le sahadan ayrıldı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 geride kapatan Fenerbahçe, büyük bir şokla soyunma odasına gitti. İkinci yarıya bambaşka bir görüntüyle çıkan sarı-lacivertliler, Miha Zajc, Sadık Çiftpınar ve Hasan Ali Kaldırım'ın golleriyle 3-3'ü buldu.

Kalan dakikalarda girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Fenerbahçe, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve 1 puanı aldı.

Puanını 25'e çıkaran Fenerbahçe, haftayı 14. sırada tamamladı.


- 30 yıl önceyi hatırlattı


Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında aldığı sonuçla 30 yıl önce Galatasaray ile yaptığı derbiyi hatırlattı.

Sarı-lacivertliler, 3 Mayıs 1989'da Galatasaray karşısında Türkiye Kupası'nda deplasmanda ilk yarıyı 3-0 geride kapatmış ancak ikinci devrede bulduğu gollerle maçı 4-3 kazanmıştı.

Fenerbahçe, 30 yıl sonra bir başka tarihi rakibi karşısında benzer bir dönüşe imza attı. İlk yarıyı yine deplasmanda 3-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci devredeki performansıyla 3-3'ü buldu.


- Derbide yine geri döndü


Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda yaptığı iki derbide de geri dönüşe imza attı.

Süper Lig'de Galatasaray karşısında da 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, maçı 2-2 bitirmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe, Vodafone Park'ta da pes etmedi ve skoru 3-0'dan 3-3'e getirerek 1 puanı hanesine yazdırdı.


- Zajc ve Sadık siftah yaptı


Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini ilk derbilerinde attı.

Maçın 55. dakikasında Zajc, 61. dakikasında ise Sadık, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini kaydetti.


- Hasan Ali'den jeneriklik gol


Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, 67. dakikada jeneriklere geçecek bir gol attı.

Yaklaşık 25 metreden kaleyi sol çaprazdan gören bir mesafeden sert bir şut çeken Hasan Ali, uzak köşeden topu filelere göndererek güzel bir gol kaydetti.


- Fenerbahçeli taraftarlar hiç susmadı


Fenerbahçeli taraftarlar, maç boyunca hiç susmadı.

Takımları 3-0 geriye düştükten sonra bile desteğe devam eden sarı-lacivertli taraftarlar, maçtan sonra büyük bir coşku yaşadı.

Sarı-lacivertli futbolcuları tribüne çağıran taraftarlar, tezahüratlarla geri dönüşü kutladı.


- Deplasmanda hasret 9 maç oldu


Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmandaki galibiyet hasretini 9 maça çıkardı.

Dış sahadaki son 9 maçında 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini 16 Eylül 2018'de Atiker Konyaspor karşısında 1-0'lık skorla almıştı.


- Süper Lig'de son 6 derbiyi kazanamadı


Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 6 derbiyi de kazanamadı.

Ligdeki son derbi galibiyetini 23 Eylül 2017'de Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 6 derbide 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.


- Sadık Çiftpınar cezalı


Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Sarı kart cezalısı olan Sadık, gelecek hafta Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 00:25
  1. Beşiktaş
  2. derbi
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lavrov: ABD dünyayı parçalıyor
    1. Lavrov: ABD dünyayı parçalıyor
    2. ABD'den yeni tehdit: Gaspçısın, artık..
    3. İran Dışişleri Bakanı Zarif'in istifası
    4. Derbi maçın ardından
    5. Mahmutbey gişelerde kaza: 1 yaralı
    6. Fenerbahçeli futbolcular ikinci kez..
    7. Derbi maçın ardından
    8. Ersun Yanal: “Ligin sonuna kadar..
    9. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin..
    10. "ABD dünyayı parçalıyor"
    11. Gürhan Altundaşar kimdir kaç yaşında?..
    12. Bursaspor’da istifa şoku
    13. Macaristan'da "Türk Dünyası Ezgileri"..
    14. Fatma Tezcan kimdir kaç yaşında? | Çok..
    15. Başkan Altay, "Benim Şehrim"..
    16. Derbi maçın ardından
    17. Tolgay Arslan: "O maçta ne dürüm yedim..
    18. Fatih Öztürk kimdir kaç yaşında? | Çok..
    19. Şenol Güneş: “Beraberlik de olsa bu..
    20. Ezgi Yürekoğlu kimdir kaç yaşında? |..
    21. İstanbul Havalimanı için dünyaya..
    22. Nihat Zeybekci: “İzmir, Türkiye’nin en..
    23. Gözde Şencan kimdir kaç yaşında? | Çok..
    24. Sarı yeleklilerin gösterisinde polis..
    25. Evliya Aykan kimdir kaç yaşında? | Çok..
    26. Engin Demircioğlu kimdir kaç yaşında?..
    27. Derbi maçın ardından
    28. Ecem Sena Bayır kimdir kaç yaşında? |..
    29. Cemile Canyurt kimdir kaç yaşında? |..
    30. Derbi maçın ardından
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı