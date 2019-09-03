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DÜZELTME - "Eyüpsultan'daki tarihi mezarlıklara ilişkin açıklama" başlıklı haberimizin spotunda ve girişinde sehven yer alan "Eyüpsultan Belediyesi" ifadesi, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi" olarak değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıy

Eyüpsultan'daki tarihi mezarlıklara ilişkin açıklama- İstanbul Büyükşehir Belediyesi: - "Koruma altında bulunan tarihi mezarlıklarda meydana gelen bazı uygulamalar ve tahripkar sonuçlar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından başlatılan inceleme çalışmaları sürdürülmektedir"

03 Eylül 2019 Salı 16:18
DÜZELTME - "Eyüpsultan'daki tarihi mezarlıklara ilişkin açıklama" başlıklı haberimizin spotunda ve girişinde sehven yer alan "Eyüpsultan Belediyesi" ifadesi, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi" olarak değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıy

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarihi mezarlıkların tahrip edildiği yönünde kamuoyunda çıkan haberlere ilişkin, "Koruma altında bulunan tarihi mezarlıklarda meydana gelen bazı uygulamalar ve tahripkar sonuçlar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından başlatılan inceleme çalışmaları sürdürülmektedir." açıklamasını yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, son günlerde Eyüpsultan'da bulunan tarihi mezarlık başta olmak üzere İstanbul'daki bazı mezarlıklar hakkında çeşitli haberlerin yayımlandığı hatırlatıldı.

Büyük çoğunluğu mezarlık sahaları ve tarihi mezarlıkların tahribatıyla ilgili haberlerin kamuoyunun ilgisini çektiği kaydedilen açıklamada, bugün de bazı medya organlarında Eyüpsultan Mezarlığı'nda tarihi eser olarak tescillenmiş binanın yerine mezarlık yapıldığı haberinin yer aldığı aktarıldı.

Söz konusu iddia ve haberlerin göreve gelmesinden hemen sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bilgisine sunulduğu ve bu iddialarla ilgili Teftiş Kurulu'nda inceleme yapılması talimatı verildiği belirtilen açıklamada, "İstanbul'un tarihi mezarlıkları her şeyden önce kentin hafızası niteliğindedir. İstanbul tarihinin en büyük kanıtları olan, şehrin tarihine ve kimliğine yön vermiş şahısların tarihi kanıtları olmalarının yanı sıra kültürel ve sanatsal anlamda da büyük değer taşıyan tarihi mezarların korunması İstanbul Büyükşehir Belediyesi açısından büyük önem taşımaktadır." denildi.

Açıklamada, İstanbul'un tarihi ve kültürüyle korunması gereken bir açık müze olduğu, bu müzenin en önemli eserlerinin başında da tarihi mezarlıkların geldiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu hassasiyetle, koruma altında bulunan tarihi mezarlıklarda bulunan mezarların son günlerde gündem olmuş örnekleri dışında Eyüp, Aşiyan, Kozlu, Seyyid Nizam, Edirnekapı, Zincirlikuyu mezarlıklarında meydana gelen bazı uygulamalar ve tahripkar sonuçlar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından başlatılan inceleme çalışmaları sürdürülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un koruma altında bulunan tarihi mezarlıklarının korunması hususunda azami gayreti gösterecektir. Bugün medyaya yansıyan iddia da İmamoğlu'nun söz konusu teftiş talimatı içinde yer alan uygulamalar arasındadır. Teftişin bitmesi sonrası da kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:18
  1. Eyüpsultan
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. mezarlık

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