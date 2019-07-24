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(Düzeltme) Düzce Valiliğinden ‘afet bölgesi’ haberi ile ilgili düzeltme

Düzce Valiliğince, yapılan ‘afet bölgesi’ haberine düzeltme geldi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:33
(Düzeltme) Düzce Valiliğinden ‘afet bölgesi’ haberi ile ilgili düzeltme

Düzce Valiliğince, yapılan ‘afet bölgesi’ haberine düzeltme geldi.



Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, “Düzce ili genelinde, 17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinin ’Genel Hayata Etkili’ olduğu ve bu afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edilmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, “Afet ve acil durumdan etkilenen yerin tamamında veya bir kesiminde; yıkılıp oturulamaz veya kullanılamaz hale geldiği belirlenen bina sayısı, zarar gören yapı ve tesislerin önemi, mahallin ekonomik ve sosyal özellikleri, normal hayat düzenindeki aksamalar, afet ve acil durumun etkilediği alanın büyüklüğü gibi hususlar gözetilerek ’genel etkililik kararı’ veya ’genel hayata etkisizlik kararı’ alınır. Genel hayata etkililik kavramı ile olmuş veya olması muhtemel afet ve acil durum olaylarında meydana gelen veya gelmesi muhtemel hasar ve tahribatlar değerlendirilerek, o yerin etkilenme durumunun kapsamı ve hayatın olağan akışının bozulduğu ifade edilmektedir. Böylece meydana gelen afet ve acil durumun etkilerinin kişi ya da kişilerin kendi güçleri ile gideremeyecekleri boyutta olduğu ve bu afet ve acil durum için ilgili kanun hükümleri uygulanarak hayatın olağan seyrine döndürülebilmesi ve vatandaşlarımız için gerekli olan yardımların yapılabilmesi sağlanır” denildi.



"Gerekli yardımlar yapılacaktır"


Valilikten yapılan açıklamanın devamında ise, “Başta Esmahanım ve Uğurlu köyleri olmak üzere selden etkilenen vatandaşlarımız için devletimizin ilgili kuruluşları ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yardımları yapacaktır. Halen ulaşılamayan iki vatandaşımızı arama çalışmaları ile ulaşım ve altyapının iyileştirme çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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