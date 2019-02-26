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DÜZELTME - "BDDK kredi kartlarında taksit sınırlarını yeniden düzenledi" başlıklı haberimizin ikinci paragrafındaki "tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılıkla ilgili harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkarıldı" ifadesi "table

BDDK kredi kartlarında taksit sınırlarını yeniden düzenledi- BDDK açıklamasından :- "Kredi kartlarında taksit sınırı tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda 6 aydan 12 aya çıkarıldı"- "Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda 9 aydan 12 aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise 9 aydan 12 aya çıkarılmasına karar verildi"

26 Şubat 2019 Salı 16:12
DÜZELTME - "BDDK kredi kartlarında taksit sınırlarını yeniden düzenledi" başlıklı haberimizin ikinci paragrafındaki "tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılıkla ilgili harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkarıldı" ifadesi "table

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinde düzenleme yapıldı.

BDDK'dan yapılan açıklamada, tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılıkla ilgili harcamalarda taksit sınırının 6 aydan 12 aya, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda 9 aydan 12 aya çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının da 9 aydan 12 aya yükseltildiği bildirildi.

Banka kartları ve kredi kartlarında ürün ve hizmet grupları itibarıyla taksit sınırları ve yasağı şöyle:

ÜRÜN VEYA HİZMET GRUBUMEVCUT DURUM
Genel taksit sınırı12 ay
Elektronik eşya alımları (Televizyon, video kamera, ses sistemleri vb.)3 ay
Tablet alımları6 ay
Kulüp ve derneklere yapılan ödemeler6 ay
Havayolları ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar6 ay
Seyahat acenteleri ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar 6 ay
Konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar6 ay
Fiyatı 3.000 TL’ye kadar olan televizyon alımları9 ay
Havayolları ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar9 ay
Konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar9 ay
Vergi ödemeleri9 ay
Sağlık ürünü alımları9 ay
Elektrikli eşya (Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli küçük ev aletleri vb.)12 ay
Eğitimle ilgili harcamalar12 ay
Kuyumla ilgili harcamalar0
Telekomünikasyon ile ilgili harcamalar0
Doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar0
Yurt dışında yapılan harcamalar0
Yemek alımı0
Gıda alımı0
Alkollü içecek alımı0
Akaryakıt alımı0
Kozmetik alımı0
Ofis malzemesi alımı0
Hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi bir somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımları 0
Kurumsal kredi kartları (Tüm ürün ve hizmet grupları dâhil)12 ay

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:12
  1. BDDK
  2. taksit sayısı

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