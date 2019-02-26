DÜZELTME - "BDDK kredi kartlarında taksit sınırlarını yeniden düzenledi" başlıklı haberimizin ikinci paragrafındaki "tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılıkla ilgili harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkarıldı" ifadesi "table
BDDK kredi kartlarında taksit sınırlarını yeniden düzenledi- BDDK açıklamasından :- "Kredi kartlarında taksit sınırı tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda 6 aydan 12 aya çıkarıldı"- "Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda 9 aydan 12 aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise 9 aydan 12 aya çıkarılmasına karar verildi"26 Şubat 2019 Salı 16:12
İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinde düzenleme yapıldı.
BDDK'dan yapılan açıklamada, tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılıkla ilgili harcamalarda taksit sınırının 6 aydan 12 aya, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda 9 aydan 12 aya çıkarıldığı belirtildi.
Açıklamada, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının da 9 aydan 12 aya yükseltildiği bildirildi.
Banka kartları ve kredi kartlarında ürün ve hizmet grupları itibarıyla taksit sınırları ve yasağı şöyle:
|ÜRÜN VEYA HİZMET GRUBU
|MEVCUT DURUM
|Genel taksit sınırı
|12 ay
|Elektronik eşya alımları (Televizyon, video kamera, ses sistemleri vb.)
|3 ay
|Tablet alımları
|6 ay
|Kulüp ve derneklere yapılan ödemeler
|6 ay
|Havayolları ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar
|6 ay
|Seyahat acenteleri ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar
|6 ay
|Konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar
|6 ay
|Fiyatı 3.000 TL’ye kadar olan televizyon alımları
|9 ay
|Havayolları ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar
|9 ay
|Konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar
|9 ay
|Vergi ödemeleri
|9 ay
|Sağlık ürünü alımları
|9 ay
|Elektrikli eşya (Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli küçük ev aletleri vb.)
|12 ay
|Eğitimle ilgili harcamalar
|12 ay
|Kuyumla ilgili harcamalar
|0
|Telekomünikasyon ile ilgili harcamalar
|0
|Doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar
|0
|Yurt dışında yapılan harcamalar
|0
|Yemek alımı
|0
|Gıda alımı
|0
|Alkollü içecek alımı
|0
|Akaryakıt alımı
|0
|Kozmetik alımı
|0
|Ofis malzemesi alımı
|0
|Hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi bir somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımları
|0
|Kurumsal kredi kartları (Tüm ürün ve hizmet grupları dâhil)
|12 ay
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