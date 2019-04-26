(Düzeltme) Başından vurulmuş halde bulunan kadın yaşam mücadelesi veriyor Batman’da başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunan 38 yaşındaki bankacı Cemile Aydın, yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Batman’da başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunan 38 yaşındaki bankacı Cemile Aydın, yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.



Batman-Kozluk karayolu 15. kilometrede 24 Nisan’da başından vurulmuş olarak ağır yaralı halde bulunan özel bir banka çalışanı Cemile Aydın, iki gündür Batman Bölge Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesi veriyor. Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Cemile Aydın’ın beyninde ciddi hasar olduğu ve yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak tutulduğu kaydedildi.

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