DÜZELTME - "Bahar ve yaz operasyonlarında 14 terörist etkisiz hale getirildi" başlıklı haberimizin spotunda, girişinde ve 3'üncü paragrafında yer alan 14 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisinin son iki günde olduğu kaynağından eklenerek düzeltilmiş

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları kapsamında planlanan 10 bin 774 bahar ve yaz operasyonundan bin 720'sinin icra edildiği, iki günde 14 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında planlanan 10 bin 774 bahar ve yaz operasyonundan bin 720'si icra edildi.

Operasyonlarda Van'da 6, Şırnak'ta 2, Mardin'de 2, Bingöl'de 2'si ölü ve Hakkari'de 2'si sağ olmak üzere iki günde 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele operasyonlarının devam ettiği belirtildi.