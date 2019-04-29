DÜZELTME - "Artvin'de 620 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi" başlıklı haberimizin ikinci paragrafında yer alan "polis" ifadesi "Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü" olarak düzeltilmiştir.Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyor

ARTVİN (AA) - Artvin'de gümrük kaçağı 620 bin 750 paket sigara ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Gürcistan'dan Türkiye'ye Sarp Sınır Kapısı üzerinden 54 ABH 603 tırla beyan dışı eşya getirileceği istihbaratı üzerine Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma başlatıldı. H.A. idaresindeki tır, Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı andan itibaren fiziki takibe alındı. Sürücünün tescil işleminde yükünü cam eşya olarak beyan etmesi üzerine tır, X-ray tarama cihazına yönlendirildi. Detaylı arama sonrası araçta yapılan kontrolde 620 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sürücü H.A. gözaltına alındı.



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