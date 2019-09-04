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(Düzeltme) Arapça öğrenenler için: Hikâyelerle 40 Hadis

Prof.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:25
(Düzeltme) Arapça öğrenenler için: Hikâyelerle 40 Hadis

Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir’in, Hikâyelerle 40 Hadis adlı eseri raflardaki yerini aldı.


Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir’in, Hikâyelerle 40 Hadis adlı eseri Arapça öğrenenlerin istifadesine sunulmak üzere Akdem Yayınları tarafından iki dilde bir arada basıldı. Eserin Arapçaya çevirisi Dr. Ahmet İhsan Dündar tarafından yapıldı.Kitapta aynı hikâye karşılıklı sayfalar hâlinde hem Türkçe hem de Arapça olarak okunabilir. Yayınevinin kitapla ilgili güzel bir hizmeti de içindeki Arapça metinlerin seslendirilmiş olması. İçinde bulunan kare kod telefonlara okutularak sesli dinleme de yapılabiliyor. Kırk bölümden oluşan kitabın her bölümünde hadis-i şerifler kısa bir hikâye ile veriliyor ve hikâyelerin sonuna gelindiğinde konuyla ilgili hadis-i şerif arz ediliyor. Böylece, zevkle okunan hikâyede sözün sonuna varıldığında bölüme insan sözlerinin en güzeli ile nokta konuluyor.


Bilindiği gibi Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) mübarek sözlerine “hadis-i şerif” veya kısaca “hadis” denmektedir. Fakat O’nun ağzından çıkan sözler başka insanların sözlerinden farklıdır; onun her sözü haktır ve hidayete ulaştırıcıdır. Efendimiz(s.a.s.) hayatta iken bizzat kendisi sözlerinin öğrenilmesi ve öğretilmesi konusunda teşvikte bulunmuş ve sahabe neslinden başlayarak Müslümanlarca hadis rivayetine ve öğretimine ciddi önem verilmiştir.


Efendimiz’in (s.a.s.) bir hadislerindeki "Ümmetimin dinî işlerine dair kırk hadis derleyen kimseyi Allah Teâlâ fakihler ve âlimler topluluğu arasında diriltir" müjdesine nail olma arzusuyla yalnız muhaddis olarak meşhur olmuş âlimler değil farklı ilim dallarında meşhur olan pek çok âlim de hadislerden çeşitli derlemeler yaparak Müslümanların istifadesine sunmuştur. Bu tarzda yazılan çalışmalara Arapçada ‘erbaûn hadisen’, Farsçada ‘çihil hadis’, Türkçede ‘kırk hadis’ denmiştir.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:25
  1. kitap

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