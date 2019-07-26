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Düzce’nin payı yüzde 20’sine sahip

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce’nin orman ürünleri alanında Türkiye genelinde yüzde 20’lik Pazar payına sahip olduğunu söyledi.

26 Temmuz 2019 Cuma 17:09
Düzce’nin payı yüzde 20’sine sahip

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce’nin orman ürünleri alanında Türkiye genelinde yüzde 20’lik Pazar payına sahip olduğunu söyledi.


Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 3. Meslek Komitesi Orman Ürünleri İmalat ve Perakende Satış üyeleri, Çilimli OSB’de kurulması planlanan Orman Ürünleri İhtisas OSB planlama çalışmaları için Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir araya geldi.


Programın açılış konuşmasını yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce’nin orman ürünleri imalatı konusunda Türkiye genelinde yüzde 20’lik pazar payına sahip olduğunu belirterek, “Ham maddeleri İnegöl ve diğer bölgeler bizden alıyor, işliyor ve dünyaya pazarlıyor. Bizim buradaki asıl amacımız ham maddesini bizim yaptığımız ürünleri nihai ürün konumuna getirip Düzce markaları çıkarmak ve nihai ürün pazarında da yerimizi almaktır. Bu noktada siz sanayicilerimize büyük görev düşüyor. Çilimli OSB’deki bu alan kaçırılmaması gereken bir fırsat. Önünüzdeki tüm engelleri kaldırdık. Valimizle birlikte bu alanın sizlere verilebilmesi için gerekli tüm düzenlemeleri yaptık. Şimdi sırsa sizde. Bu konuya bir an önce karar vermeniz gerekiyor. Bu alana talipler de var. Biz sizler için bekletiyoruz” ifadelerini kullandı.


Tuncay Şahin’in konuşmasının ardından 3. Meslek Komitesi Başkanı Şahin Bircan, planlanmakta olan Orman Ürünleri İhtisas OSB yapısıyla alakalı bilgilendirmelerde bulundu. Konuşma sırasında da katılımcılardan gelen sorulara yanıtlar verdi. Programda hazır bulunan Çilimli OSB Müdürü Yakup Temiz ise OSB yapısı ve tahsis edilebilir alanlarla ilgili katılımcılara bilgiler aktardı.


Orman Ürünleri Sanayicilerinin büyük çoğunluğu Çilimli OSB’de ayrılan yerlerin alınması ve Orman Ürünleri OSB Kurulması konusunda hemfikir olurken, 29 Temmuz Pazartesi günü Düzce Valiliği’nde konuyla ilgili yeniden toplantı yapılmasına karar verildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 17:09
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