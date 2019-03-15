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Düzce’nin çiçekleri, tıbbi ve yemeklik otları anlatıldı

Düzce Üniversitesi hayata geçirdiği ve kişisel gelişim için eşsiz fırsat sunan açık ders uygulamasında “Düzce’nin Çiçekleri, Tıbbi ve Yemeklik Otları” anlatıldı.

15 Mart 2019 Cuma 12:12
Düzce’nin çiçekleri, tıbbi ve yemeklik otları anlatıldı

Düzce Üniversitesi hayata geçirdiği ve kişisel gelişim için eşsiz fırsat sunan açık ders uygulamasında “Düzce’nin Çiçekleri, Tıbbi ve Yemeklik Otları” anlatıldı.


Düzce Üniversitesi’nin sosyal sorumluluk kapsamında hizmet sunduğu ve Üniversiteli olsun olmasın isteyen herkesin katılabileceği “Açık Ders” uygulaması Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe; Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Engin Eroğlu, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Uzun, Gümüşova Ziraat Odası Başkanı Mafil Tavlı, akademik ve idari birim çalışanlarımız ile şehrimiz sakinleri katılım sağladı. Her ayın üçüncü Çarşamba günü gerçekleştirilen Açık Ders uygulamasında, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Neval Güneş Özkan, şehrimizde yaptığı inceleme ve araştırmaları katılımcılarla paylaştı.


Düzce’nin bitki çeşitliliği bakımından zengin olduğunu söyleyen öğretim üyesi, ülkemizde 3 bin 6 yüz 49 takson endemik bitki türü olduğunu, Düzce’de ise 66 takson endemik bitki olduğunu ifade etti. Bitkilerin çok eski çağlardan beri, insanların hem temel besin kaynakları, hem de ilk ilaçları olduğunu dile getiren Özkan, eski çağlarda insanlar, hangi bitkilerin şifalı yada zehirli olduğunu deneme yanılma yoluyla öğrendiklerini katılımcılarla paylaştı. Düzce ilinde biyoçeşitliliğin belirlenmesi çalışmaları sonucunda Bin 2 yüz takson saptandığını ifade eden Neval Güneş Özkan, şehrimizde yayılış yapan 80 familya, 240 cinse ait 315 taksonun tıbbi ve gıda değeri ile ilgili bilgilerin çeşitli kaynaklardan derlendiğini söyledi.


Isırgan otu, ebegümeci, tere otu, yabani turp, çiğdem gibi bir çok bitkinin tıbbi amaçlı kullanıldığını söyleyen Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Neval Güneş Özkan, “Düzce ili tıbbi açıdan değerli birçok bitkiye ev sahipliği yapmaktadır. Ancak yöre halkının bu bitkilerin önemi hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğu belirlenmelidir. Düzce gibi etnobotanik potansiyeli yüksek olan bir ilde, bu kaynakların araştırılıp kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılması, kültürel mirasımızın korunması anlamında da oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:12
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