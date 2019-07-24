0553 313 94 23

Düzce’nin afet bölgesi ilan edilmesi vatandaşları sevindirdi

Düzce’nin “afet bölgesi” ilan edilmesi, selin en çok zarar verdiği Akçakoca’nın Uğurlu köyündeki vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:29
Düzce’nin afet bölgesi ilan edilmesi vatandaşları sevindirdi

Düzce’nin “afet bölgesi” ilan edilmesi, selin en çok zarar verdiği Akçakoca’nın Uğurlu köyündeki vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.



Düzce, meydana gelen sel felaketinin ardından Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde yapılan afet etkisi belirleme çalışmaları sonucunda afet bölgesi ilan edildi. Felaketin en çok hissedildiği yerlerden birisi olan Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde yaşayan vatandaşlar alınan bu kararı sevinçle karşıladı.



Daha önce böyle bir felaket yaşamadıklarını ifade eden köy sakinlerinden Sertan Zobar, “Burası 300 yıllık bir köyümüz. Böyle bir afeti daha önce görmemişti. Yaşadıklarımız 1954’ten sonra en büyük afet. Afet bölgesi ilan edilmesi zaten kanundaki nizamlara göre olması gerekiyordu. Sağolsun büyüklerimiz konuya hassasiyetle yaklaştılar ve sonuç olarak afet bölgesi ilan edildi. Burası gerçekten yüzde 100 denilebilecek şekilde zarar gördü. Trilyonları geçen bir zarar var. esnaf, çiftçiler hem zirai makinelerini, evlerini, kümeslerini, araçlarını burada kaybetti. Sonuçta bu insanların ödeme güçleri sadece fındık olduğu için fındık bahçeleri de uçmuş durumda. Bu sebeple afet bölgesi inşallah halkımıza, köylümüze hayırlı olur. Onlar da bir nebze olsun nefes almış olur. Devlet büyüklerimize, valimize, bakanlarımıza, başta Cumhurbaşkanımıza saygılarımızı arz ediyoruz. Devlet babalığını yaptı biz de evlatlığımızı yaparız” dedi.



Yaşanan selde evleri ve hayvanları zarar gören Ersin Zobar ise, “3 evimiz bir de 70 hayvanım vardı. Yüzde 70’i telef oldu. Allah’a şükür bir kısmını bulduk, kurtardık. Başka bir yere naklettik. Devletimizden Allah razı olsun. Ekipleriyle her şeyiyle yanımızda. Zararımızın bir kısmı da olsa karşılanırsa memnun olacağız. Elim ayağım şuan titriyor. Yeni duyduk. Ben tam duymak istiyorum. Evet bitti demelerini bekliyorum. Eğer bitmişse Allah razı olsun. Bitmemişse de Allah razı olsun. Bu malı devletimizin yardımlarıyla, onların kredileriyle yaptık. Ama ellerimle yaptım, yine yaparım. Ben inanıyorum yardım yapılacağına. Bir kısmını bile yapsa, biz marşımızı çevirsek su akmaya başlasın gerisini yapacağız. Devlet, şirketler, şahıslar herkes yardıma geldi. Ceplerine son paraya kadar yardım etti. Şuana kadar hiçbir eksiğimiz yok. Herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa Bisiklet Turu
    1. Fransa Bisiklet Turu
    2. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    3. Yeni Malatyaspor teknik direktörü..
    4. Bakanlık açıkladı! Terör hedefleri..
    5. Çorum il Koordinasyon kurulu..
    6. Ergene Belediyesinden sünnet..
    7. Alaca’da lavanta hasadı başlandı
    8. Diyarbakır’da zırhlı polis aracına EYP..
    9. Kiralık ev tartışmasında anne-oğul..
    10. Alaplı OSB’de ilk fabrika temeli atıldı
    11. "Bir halkı dili ayakta tutar"
    12. May: “Başbakan olmak ağır bir onurdur”
    13. Avustralya'da listeria enfeksiyonundan..
    14. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    15. Motoruna el konulunca binaya çıktı
    16. Annenin büyük acısı
    17. Kan donduran itiraf: Bin 588 Türk'ü..
    18. Piyasalarda gün sonu
    19. Başkan Bozkurt’un 24 Temmuz Basın..
    20. Başkan Kılınç gazetecilere 24 Temmuz..
    21. Alaca’da Çörekotu yeni gelir kapısı..
    22. Balıkesirspor Başkanı'ndan Ali Koç'a..
    23. Ergene’de kilit parke taş ve kaldırım..
    24. TÜRFAD'dan Nihat Özdemir'e ziyaret
    25. “Dönüşüme ayak uyduramayan ticari..
    26. Anne Bulat’a son görev
    27. Karacabey boğazında hortum paniği
    28. PKK'nın Kandil'deki barınak ve..
    29. Düzce’nin afet bölgesi ilan edilmesi..
    30. Kocaeli’de 11 bin 150 hayvan sağlığına..
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Seçilmesi için uğraştı, iş yapmayınca inanamadı! İmamoğlu, Altaylı'ya bile 'pes' dedirtti
    Seçilmesi için uğraştı, iş yapmayınca inanamadı! İmamoğlu, Altaylı'ya bile 'pes' dedirtti