Düzceliler daha çok dolaşım sistemi hastalıklarından ölüyor DÜZÇE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu verilerine Düzce ilinde 2018 yılında en fazla ölüm sebebi dolaşım sistemine bağlı felç, tansiyon, kalp krizi hastalıklardan meydana geldi.

DÜZÇE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu verilerine Düzce ilinde 2018 yılında en fazla ölüm sebebi dolaşım sistemine bağlı felç, tansiyon, kalp krizi hastalıklardan meydana geldi. Bu sebeplerden ötürü 863 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce’de 2018 yılında ölüm nedenleri incelendiğinde 863 kişi Dolaşım Sistemi hastalıkları, 458 kişi iyi huylu ve kötü huylu tümörler (malign ve benign neoplazmlar), 300 kişi Solunum sistemi hastalıkları, 131 kişi Endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, 116 kişi Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, 84 kişi Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler, 298 kişi Diğer nedenlerden kaynaklandı görüldü.

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