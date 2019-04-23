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Seçim 2019 Sayfası

Düzceli genç hafız Türkiye ikincisi oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hamza Öztaş genç muhafızlar hafızlık yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.

23 Nisan 2019 Salı 02:23
Düzceli genç hafız Türkiye ikincisi oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hamza Öztaş genç muhafızlar hafızlık yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.


Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Türkiye Finali" Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yapıldı.


Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen finale, Ankara, Aydın, Gaziantep, Kayseri, İstanbul, Düzce, Amasya, Isparta, Siirt, Erzurum, Bayburt, Adana, Bursa, Rize ve Manisa’dan 20 İmam Hatip ortaokul ve lise öğrencisi hafızlar katıldı. Genç Muhafızlar Türkiye finalinde Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Hamza Öztaş 500 tam puan üzerinden 499 puan alarak Türkiye ikincisi oldu.


Genç hafız ödülünü Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz’ın elinden aldı.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 02:23
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