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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Bölgede kaybolan 4'ü çocuk 7 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından 12 gündür devam eden arama çalışmalarına son verildi- Düzce Valisi Zülkif Dağlı:- "Arama kurtarma faaliyetleri sonucunda kayıp vatandaşlarımızın tamamı bulundu. İl içinden ve il dışından arama kurtarma çalışmalarında özveriyle çalışan tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve ülkemize başsağlığı diliyorum"

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:53
Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

DÜZCE (AA) - Kuvvetli yağış sonucu su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'de, kaybolan 4'ü çocuk 7 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından 12 gündür devam eden arama çalışmaları tamamlandı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı açıklamada, bölgede 17 ve 18 Temmuz'da kuvvetli yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle 7 kişinin sele kapılarak kaybolduğunu hatırlattı.

Vali Dağlı, arama kurtarma faaliyetleri sonucunda kayıp vatandaşların tamamının bulunduğunu aktararak, "İl içinden ve il dışından arama kurtarma çalışmalarında özveriyle çalışan tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve ülkemize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bölgede 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Cengiz Töngel'in, 22 Temmuz'da Uğurlu köyünde ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın, 23 Temmuz'da da anne Nilgün ile 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan'ın, dün ikizlerden İlayda Sinem Kaplan'ın, bugün de 3 yaşındaki Kağan Töngel'in cesedi bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:53
  1. Düzce
  2. su baskını
  3. toprak kayması

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