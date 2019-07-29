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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolan 1 çocuğu arama çalışmalarına yeniden başlandı

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:17
Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

DÜZCE (AA) - Düzce'de 17 ve 18 Temmuz'da etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 1 çocuğun aranmasına yeniden başlandı.

Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ile diğer ekipler, selden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve Melenağzı köylerinde toplandı.

Ekipler, çalışmalarını dün çocuk cesedinin bulunduğu bölgede yoğunlaştırıyor.

Çalışmalarda 200'ün üzerinde personel, araçlar, botlar, arama kurtarma köpekleri, drone ve helikopterler, 21 kilometrelik hatta hem su altı hem de karadan çalışmaları sürdürüyor.

Ekipler, jandarma, emniyet, AFAD ve diğer arama kurtarma derneklerinin özel köpeklerinin işaret ettiği yerlere odaklanıyor.

Öte yandan bölgede Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü gezici sağlık aracı ve diğer STK'lerin selzedelere yardımları sürüyor.

Bölgede 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, Fatma (42), Cengiz (53) ve Kağan Töngel (3) ile anne Nilgün (39) ve kızları Funda (9), ikiz olan Sanem ve İlayda Sinem Kaplan (7) hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Cengiz Töngel'in, 22 Temmuz'da ikizlerden Sanem Kaplan'ın, 23 Temmuz'da anne Nilgün ile kızı Funda Kaplan'ın, dün de bir çocuk cesedi bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:17
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