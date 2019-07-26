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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Kaybolan 2 çocuğu arama çalışmalarından sonuç alınamadı

26 Temmuz 2019 Cuma 18:44
Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

DÜZCE (AA) - Düzce'de, etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 2 çocuğu arama çalışmalarına ara verildi.

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve Melenağzı köylerinde, Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Sakarya, Eskişehir, Bursa, İstanbul illerinden gelen arama-kurtarma ekiplerinin, kaybolan 2 çocuğu arama çalışması gün boyu sürdü.

Esmahanım ve Uğurlu köylerinde aramalarını yoğunlaştıran ekipler, iş makineleri eşliğinde 21 kilometrelik hatta yürütülen çalışmalarda çocukların izine rastlamadı.

Nehrin denize döküldüğü Melenağzı mevkisinde de su altında arama çalışmaları yürütüldü. Söz konusu alanda denizin bir kısmında suyun çamurlu olduğu görüldü.

Ara verilen arama kurtarma çalışmaları, yarın sabah yeniden başlatılacak.

Öte yandan Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE, gezici sağlık aracı ve diğer STK'lerin selzedelere yardımları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, kaybolan 7 kişiden Fatma ve eşi Cengiz Töngel ile Nilgün Kaplan, 7 yaşındaki kızı Sanem ve 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan'ın cesetlerine ulaşılmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 18:44
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