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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce Valiliği:- "Ön hasar tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Köylerimizde altyapı için normal hayata dönme yönünde çalışmalarımız devam ediyor"

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:19
Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

DÜZCE (AA) - Düzce Valiliği, kuvvetli yağış sonrası su baskını ve toprak kayması meydana gelen bölgede ön hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, hayatın normale dönmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yaşanan sel, heyelan ve su baskını sebebiyle kaybolan iki vatandaşın bulunması için 188 personel ve 58 araçla arama çalışmalarının sürdüğü hatırlatıldı.

Bölgedeki ön hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köylerimizde altyapı için normal hayata dönme yönünde çalışmalarımız devam etmekte olup kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır. İçme ve kullanım suyu desteğimiz devam etmektedir. Ayrıca zarar gören 38 içme suyu şebekesinin 12'si onarılarak hizmete açılmıştır. Düzce Belediyesinin 150 temizlik görevlisince konut ve iş yerleri ile köylerimizin ortak alanlarında temizlik çalışmaları devam etmektedir."

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:19
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