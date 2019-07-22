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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde cansız bedeni bulunan çocuğun kimliği belirlendi

22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:02
Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

DÜZCE (AA) - Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde cansız bedeni bulunan çocuğun kimliği tespit edildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, çocuk cesedinin kime ait olduğunun tespiti için yapılan çalışma tamamlandı.

Cesedin, baba Erkan Kaplan'ın teşhisi sonucu kayıp olarak aranan ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'a ait olduğu belirlendi.

Bölgede geçen hafta çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan Fatma Töngel'in, dün de Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in cesedi bulunmuştu.

Bölgede, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:02
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