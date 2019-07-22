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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolduktan sonra cesedi bulunan Cengiz Töngel toprağa verildi

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:44
Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

DÜZCE (AA) - Düzce'de etkili olan sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolduktan sonra arama ekipleri tarafından dün cesedine ulaşılan Cengiz Töngel defnedildi.

Akçakoca Devlet Hastanesi morgundan alınan Cengiz Töngel'in (53) cenazesi, Düzce Aziziye Mahallesi 883. Sokak'taki kardeşinin evine getirildi.

Töngel'in cenazesi, helallik alınmasının ardından Aziziye Camisi'ne götürüldü.

Düzce Müftüsü Hüseyin Can tarafından kıldırılan namazın ardından Töngel'in cenazesi aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, Töngel'in yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, siyasi parti il başkanları ile kurum müdürleri katıldı.

Bölgede 17 Temmuz Çarşamba akşamı ve 18 Temmuz Perşembe gecesi etkili olan kuvvetli yağıştan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Arama kurtarma çalışmalarında, Cengiz Töngel'in eşi Fatma Töngel'in cesedi, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:44
  1. Akçakoca
  2. Cenaze töreni
  3. Cengiz Töngel
  4. Düzce

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