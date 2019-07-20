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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Selden en çok etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde vatandaşlar yaralarını sarmaya çalışıyor, selde kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:53
Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

DÜZCE (AA) - Düzce'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelandan etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde yol yapım ve temizlik çalışmaları sürüyor, selde kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor.

Köyün içinden geçen derenin taşması sonucu sele kapılan otomobil ve traktörler, evlerin bahçelerinde çamura saplandı, köy yolları ve bazı evlerin bahçeleri büyük ağaç parçaları ve çamurlarla kaplandı.

AFAD, UMKE, İHH, Jandarma, İl Özel İdaresi, Türk Kızılayı, 112 Acil Servis ekipleri köydeki yaraları sarmaya çalışırken, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de dere yatağındaki büyük ağaç yığınlarını kaldırıyor.

Elektrik ve suyun henüz verilemediği köyde ulaşım kısmi olarak sağlanıyor.

Öte yandan köyün içinden geçen dere kenarında Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi, İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR) ile diğer ekipler, Esmahanım köyünde kaybolan 4'ü çocuk 6 kişi için arama çalışmasını sürdürüyor.

Köylülerden Yılmaz Zobar, AA muhabirine, köylülerin mahşeri yaşadığını belirterek, sel olduğunda çocukları ve hayvanları tahliye etmeye çalıştıklarını söyledi.

Yukarıdan gelen selin dere yatağına sığmayınca patlayarak köyün içine kadar gelip aktığını anlatan Zobar, "Büyük ağaçlar geldi, evleri, barakaları, ahırları, kümesleri yıktı, iş yerleri kullanılamaz hale geldi, yaşanacak hayat kalmadı burada." dedi.

Alanur Zobar ise akrabalarının sel geldiğini haber vermesi üzerine evden çıkarak ahırdaki hayvanlarını tahliye ettiğini belirterek, "Hayvanların yarısını tahliye ettim, orada boğuluyordum kendimi dışarıya zor attım. O sırada ağaçlar geldi kümesi yıktı devirdi gitti. Buzağıyı sel götürmüştü sonra geri geldi kendisi." diye konuştu.

İlknur Zobar da yoldan geçen birinin kendisine selin geldiğini haber vermesi üzerine çocuklarını alıp evden çıkarak köyün yukarısındaki kahveye doğru gittiğini anlattı.

Eylem Zobar, bir gürültüyle köyün içine selin geldiğini aktardı. Sele kapılan araçları gördüğünü söyleyen Zobar, "Arabalar, traktörler bizim bahçeye saplandı. Marketin önündeki dolapları sel aldı götürdü. Biz kendimizi tepeye attık ama ne var ne yok sele kapılıyordu. Biz 4 aileyiz burada nasıl yaşayacağız bilmiyorum, yardım olmazsa burada yaşayamayız. Çocuklarımız ve biz iyiyiz buna şükrediyoruz." dedi.

Ömer Zobar da evinin alt katının tamamen çamurla kaplandığını, herhangi bir mikrop yayılmadan evinin temizlenmesi talebinde bulundu.

17 Temmuz Çarşamba akşamı ve 18 Temmuz Perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında dün Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında, kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Fatma Töngel'in cesedi bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:53
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  5. Su Baskınları
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  7. Uğurlu Köyü
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