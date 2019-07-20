0553 313 94 23

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolan ve dün cenazesi bulunan kadın toprağa verildi

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:31
Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

DÜZCE (AA) - Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde dün arama ekipleri tarafından cesedine ulaşılan kadın defnedildi.

Akçakoca Devlet Hastanesi morgundan alınan Fatma Töngel'in (42) cenazesi Akçakoca'nın Küpler köyündeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından aynı köy mezarlığına getirilen Töngel için burada öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Düzce Müftüsü Hüseyin Can tarafından kıldırılan namazın ardından Töngel'in naaşı aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, Töngel ailesinin akraba ve yakınlarıyla Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ile kurum müdürleri katıldı.

17 Temmuz Çarşamba akşamı ve 18 Temmuz Perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Dün yürütülen arama kurtarma çalışmalarında Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında, kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Fatma Töngel'in cesedi bulunmuştu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:31
  1. Akçakoca
  2. Düzce
  3. sel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Kıbrıs Türkü Türk milletinin ayrılmaz parçasıdır'
    1. 'Kıbrıs Türkü Türk milletinin ayrılmaz..
    2. Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
    3. Haliliye’de yol onarım çalışmaları..
    4. İngiltere'den petrol tankerini..
    5. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    6. Fenerbahçe'de Khedira sesleri
    7. Emeklilik başvurusu nasıl ve nereye..
    8. Dünyaca ünlü otomotiv devi, 100 bine..
    9. İran’ın alıkoyduğu İngiliz petrol..
    10. Nemrut Kalderası UNESCO ağına dahil..
    11. Beylikdüzü’nde damat dehşeti: 2 ölü, 1..
    12. Şehit binbaşı son yolculuğuna uğurlandı
    13. Çocuk Sanat Merkezi yaz kurslarına..
    14. Gaziantep’te yazlık sinema günleri
    15. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz..
    16. Bu kurbanlık otomobil fiyatına..
    17. ABD polisi, Trump karşıtlarını..
    18. Avlakkaya Vadisi, Karagöl ve Batmış..
    19. Bartın emniyetinden taksi denetimi
    20. La Casa de Papel 3. sezon kaç bölümden..
    21. Hayrat Vakfı ve Tügva’nın Yaz Okulu..
    22. Yenice Emniyetinden kemer ve GBT..
    23. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonunda..
    24. Fenerbahçe transferi açıkladı! Genç..
    25. Fenerbahçe’de Khedira sesleri
    26. Fenerbahçe, Berke Özer'i Westerlo'ya..
    27. Sungurlu’daki trafik kazası1 ölü, 3..
    28. Fındık mantarı tezgahlarda
    29. Kurbanlık hayvanların çalındığı iddiası
    30. Spot piyasada elektrik fiyatları
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'