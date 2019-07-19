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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

İHH Arama Kurtarma Birimi'ndeki 30 gönüllüden oluşan 2 ayrı ekip, afetin en çok hissedildiği Akçakoca'nın Uğurlu Köyü'nde çalışmalara destek veriyor

19 Temmuz 2019 Cuma 19:02
Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yoğun yağış nedeniyle su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yardım çalışmalarına başladı.

İHH'den yapılan açıklamada, vakfın Arama Kurtarma Birimi’ndeki gönüllü 30 kişiden oluşan 2 ayrı ekibin, yoğun yağış nedeniyle su baskını ve toprak kayması meydana gelen Düzce'nin Akçakoca ilçesine ulaşarak çalışmalarına başladığı bildirildi.

İHH ekibinin felaketin boyutunu havadan görüntülediği belirtilen açıklamada, önceki gece etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Düzce'nin Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana geldiği, krizin ardından bölgeye İl Özel İdaresi, AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla bölgeye ulaşan İHH Arama Kurtarma Ekibi'nin afetin en çok hissedildiği Akçakoca'nın Uğurlu Köyü'nde çalışmalara destek verdiği belirtildi.

- İnsani yardımlar yolda

Ekibin arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgedeki su ve elektriğe ulaşamayan afetzedelere su, ekmek ve kahvaltılık gibi insani yardım malzemeleri ulaştırdığına işaret edilen açıklamada, ilk etapta dağıtımı planlanan acil yardım malzemelerinin 2 tır içme suyu, 6 bin kahvaltı seti, 2 bin ekmek olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, ihtiyacın artması durumunda üçüncü ekibin, Bursa, Sakarya ve İstanbul'dan yola çıkmasının planlandığı bildirildi.


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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 19:02
  1. Arama kurtarma ekibi
  2. Düzce
  3. İHH
  4. yardım çalışmaları

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