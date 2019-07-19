0553 313 94 23

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Akçakoca ilçesinde selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

19 Temmuz 2019 Cuma 15:41
Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

DÜZCE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

AK Parti Milletvekilleri Ayşe Keşir, Cemil Yaman, Polat Türkmen, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve partililerle Merkez Camisi altındaki iş yerlerini ziyaret eden Sarıeroğlu, esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Esnafın sıkıntı ve taleplerini dinleyen Sarıeroğlu, hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede yapılacağını söyledi.

Şehir merkezinden geçen Çivi Deresi'nin etrafındaki mahallelerde zarar gören evlerin olduğu bölgeye de giden Sarıeroğlu, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Sarıeroğlu ve beraberindekiler, selden zarar gören Değirmenağzı mevkisinde ve Uğurlu köyünde de incelemeler yaptı.

AK Parti Milletvekilleri Fahri Çakır, Çiğdem Erdoğan Atabek, Hamdi Uçar ve Recep Uncuoğlu ile AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin'den oluşan heyet de Cumayeri ilçesinde incelemede bulundu.

Akçakoca ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle şehir merkezinden geçen Çivi Deresi'nin taşması sonucu birçok iş yeri ve bazı araçlar sular altında kalmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:41
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu
  2. inceleme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cami kubbesinde ayaklarına ip dolanan leylekler kurtarıldı
    1. Cami kubbesinde ayaklarına ip dolanan..
    2. Bitlis’te binbaşının makam aracına..
    3. Hong Konglu bir grup protestocunun..
    4. Parasız kalan FETÖ'nün yeni tuzağına..
    5. Hollanda'dan skandal Srebrenitsa kararı
    6. Caretta caretta üreme alanına ciple..
    7. Belediyeden mezarlık bakım ve onarım..
    8. Uludağ Ultra Trailer koşusu başlıyor
    9. Peugeot Türkiye'den ilk yarıda yüksek..
    10. Gökhan Töre yeni takımıyla ilk..
    11. Yeni Malatyaspor’dan kaleye takviye
    12. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    13. NTSO Başkanı Parmaksız, Nevşehir’in il..
    14. MUBA Çikolata açıldı
    15. Canpolat vatandaşların sorunlarını..
    16. Lexus, LC'nin üstü açılan modelini..
    17. Büyükşehirden Kavaklıdere’ye 11 milyon..
    18. Erdoğan, Aliyev ve Akufo-Addo ile..
    19. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    20. Erdoğan peş peşe 2 devlet başkanıyla..
    21. Ordu'da afet riskine karşı tedbirler..
    22. Hatay’da üniversite öğrencisi evinde..
    23. Antalya Büyükşehir Belediyesine grev..
    24. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cami..
    25. Türkiye'nin dış ve güvenlik politikası..
    26. KPSS Alan Bilgisi oturumları yarın..
    27. Gliserinin saçta bıraktığı inanılmaz..
    28. Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel ve..
    29. KKTC Başkonsolosu İnanıroğlu’dan..
    30. Araçta 4 kilo bonzainin üzerinde..
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!