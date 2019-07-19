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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında cansız bedeni bulunan kadının kimliği belirlendi

19 Temmuz 2019 Cuma 15:26
Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında cansız bedeni bulunan kadının kimliği tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dere yatağında bulunan cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı.

Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılan kadının cenazesi, kayıp kişilerin yakınları tarafından teşhis edildi.

Cesedin, kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Fatma Töngel'e ait olduğu belirlendi.

Esmahanım köyünde kaybolan Cengiz (53), Fatma (42) ve Kağan Töngel (3), anne Nilgün (39) ile kızları Funda (9), ikizler Sanem ve İlayda Sinem Kaplan (7) için AFAD, Türk Kızılay, jandarma, İl Özel İdaresi, 112 Acil Servis, UMKE, gönüllü kurtarma ekipleri ve eğitimli köpekler ile karadan, helikopter ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de havadan arama-kurtarma çalışması yürütülüyordu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:26
  1. Düzce
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