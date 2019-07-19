0553 313 94 23

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4'ü çocuk 7 vatandaşın kayıp olduğu ihbarının geldiğini bildirdi- Bakan Soylu:- "Helikopterlerle tüm noktalara ulaşıldı ve köylerde mahsur kalan vatandaşlarımızın tamamı getirildi. 135 kişinin, gerek toplu barınma yerlerinde gerekse çeşitli yurtlarımızda tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır"

19 Temmuz 2019 Cuma 00:10
Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

DÜZCE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasıyla ilgili 4'ü çocuk 7 vatandaşın kayıp olduğu ihbarının geldiğini bildirdi.

Bakan Soylu, helikopterle geldiği kentte AFAD il binasında oluşturulan kriz merkezinde yetkililerden brifing aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Soylu, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bölgede kuvvetli yağışın dün akşam saatlerinden itibaren başladığını aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Teknik olarak da aşırı yağış olarak nitelendirdiğimiz yağışlar maalesef bir taraftan sel bir taraftan da heyelanlara neden oldu. Şu ana kadar yaklaşık 24 ayrı birimin etkilendiğini ve yine bu 24 ayrı birimde ulaşılabildiği kadarıyla 212 vatandaşımızın buralarda mahsur kaldığını ve bugün saat 16.00 itibarıyla gelen bir ihbarla da Akçakoca'nın Esmahanım köyünde 4'ü çocuk, ikisi kadın, biri de erkek olmak üzere toplam 7 vatandaşımızın kayıp olduğu ihbarın geldikten sonra arkadaşlarımız çalışmalarını o tarafa doğru yönlendirdi. Arkadaşlarıma gayretlerinden dolayı minnetlerimi ifade ediyorum. Dün akşam itibarıyla herkes, özellikle bu meseleyle sorumlu olan herkes, sayın Valinin koordinatörlüğünde burada tüm birimler, gerek AFAD, Çevre ve Şehircilik, DSİ gibi gerek Kızılaydan arama kurtarma ekiplerine kadar tüm birimler büyük bir gayret içerisinde oldu. 4 helikopter, ardından iki helikopter daha toplam 6 helikopter ve yine bizim emniyetin insanlı keşif uçağıyla birlikte ki hala bir helikopter ve insanlı keşif uçağı o bölgelerde hem gözetleme hem de arama kurtarma çalışmalarına destek olmaya devam etmektedir."

Bakan Soylu, bölgedeki çalışmaların ekiplerin sayısının artırılarak devam edeceğini dile getirerek, "Özellikle bahsedilen 21 kilometrelik ırmak boyunda, dere boyunda bir çalışma gerçekleştirecekler. Aşırı yağış dedik, yani 161 kilogramlık bir yağıştan bahsediliyor, arkadaşlarımızın değerlendirmeleri. Yine bir yılda Düzce'ye belli bir alana düşebilecek yağışın 24 saatte düşmesi belki bir ölçüt olarak değerlendirilebilir. Yani yağışın miktarı ve etkilediği alan olarak bunu ifade edebilirim." ifadelerini kullandı.

Ekiplerin, gerek maddi gerekse diğer hasarlar konusunda yarın sabah itibarıyla çalışma başlatacağını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Yine gıda barınma olsun hemen hemen her noktaya ulaşıldı. Helikopterlerle tüm noktalara ulaşıldı ve köylerde mahsur kalan vatandaşlarımızın tamamı getirildi. 135 kişinin, gerek toplu barınma yerlerinde gerekse çeşitli yurtlarımızda tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır. Yine diğer köylerde kalmak isteyenlere ekmek, su ve battaniye yardımları yapılması hususunda gayretleri devam ediyor. En son aldığımız haber, Esmahanım köyüne de ulaşıldı. Birtakım köylere yol açısından ulaşım söz konusu değil şu anda ama zannediyorum ki yarın sabaha kadar, en geç öğlene kadar ulaşım temin edilecektir."

Bakan Soylu, bütün ekiplerin çalıştığının altını çizerek, "Tüm arkadaşlarımıza bu çalışmalarda ilk andan itibaren, gerek belediyelerimiz gerek İl Özel İdaremiz gerek tüm arama kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Bakan Yardımcımız ilk saatlerden itibaren sayın milletvekillerimizle buradaydılar. Sayın Valimizle birlikte bu koordinasyon sağlanmış oldu." diye konuştu.

Gerekli tüm tedbirlerin alındığını anlatan Soylu, "Daha beterinden Cenabı Allah korusun diye dua ediyoruz. Şimdi Akçakoca civarına gideceğiz, oradaki hasara bakacağız. Doğal olarak orada birtakım elektrik kesintileri mevcut. Allah yardımcımız olsun." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 00:10
  1. Bakan Soylu
  2. Düzce
  3. su baskını
  4. toprak kayması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ruhani'den flaş çağrı: Ateşkes sağlanmalı
    1. Ruhani'den flaş çağrı: Ateşkes..
    2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
    3. ABD'li milyarder Epstein'ın kefalet..
    4. Ahmet Davutoğlu: Benden bir talebi oldu
    5. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    6. Libya’daki uluslararası havalimanına..
    7. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    8. Kamyonet park halindeki araçlara..
    9. Türkiye Aile Meclisi'nden İstanbul..
    10. Trump'ın insansız hava aracı..
    11. İsmimin esmasının anlamı nedir?..
    12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    13. TBMM Genel Kurulunda, 2019-2023..
    14. Diyarbakır’da iki grup arasında..
    15. Bakan Soylu: "Düzce’de 7..
    16. GÜNDEM ÖZETİ / 19 Temmuz 2019
    17. "AB bir kez daha Türkiye’ye yönelik..
    18. Seri'den Galatasaray taraftarına mesaj
    19. MHP'den Davutoğlu'na sert tepki: Asıl..
    20. 2019-2023 dönemini kapsayan 11...
    21. DÜZELTME - "Voleybol: 16 Yaş Altı..
    22. Nijerya’dan kaçırılan Türk gemisiyle..
    23. "Buraya eşim ve çocuğum girmez.....
    24. Fas'ta kadın turistlerin öldürülmesi..
    25. Uçakta olay çıkaran kadın yolcuya 600..
    26. 4. gemiyi duyan Rumlar: Türkiye’nin..
    27. Hindistan'daki selde ölü sayısı 136'ya..
    28. Erbil saldırısını düzenleyenlerden..
    29. “Kürdistan” yazılı atkıyla fotoğraf..
    30. Erbil saldırısının faillerinden..
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Ebubekir Sofuoğlu'ndan FaceApp uyarısı: Bu kadar sazanın olduğu...
    Ebubekir Sofuoğlu'ndan FaceApp uyarısı: Bu kadar sazanın olduğu...