0553 313 94 23

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri, hasta veya yatalak kişilerin hastanelere sevki için zorlu koşullarda mücadele veriyor

18 Temmuz 2019 Perşembe 20:09
Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde gece saatlerinden bu yana etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelanın ardından sağlık ekipleri, mahsur kalan hastaların sevki için sel koşullarında çalışmalarını sürdürüyor.

Sağanak nedeniyle Melen Çayı'nın taşması sonucu oluşan sel ve Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında birçok noktada meydana gelen heyelanın ardından AFAD, 112 Acil Servis, UMKE, jandarma, itfaiye ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri, hasta ya da yatalak kişilerin hastanelere sevki için zorlu koşullarla mücadele ediyor.

- Ekipler, alzaymır hastasına güçlükle ulaştı

Mısırlı köyünde yaşayan 76 yaşındaki alzaymır hastası Hasan Göç'e, UMKE ekiplerinin yoğun çabası sonrası ulaşıldı.

Yolların çökmesi ve toprak kaymaları yüzünden bölgede ilerlemekte güçlük çeken ekipler, Göç'ü bulunduğu evden sedyeyle ambulansa aldı.

Dere gibi akan suyun üzerinde taşınan hasta, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin hasta babası için seferber olduğunu belirten Hüseyin Göç, "Dün akşam saat 11.00'den itibaren aşırı yağış devam etti. Sel yaşadık, ardından bölgede çalışmalar başladı. Sabah 05.00 itibarıyla tamamen sular altında kaldık. UMKE'yi, daha sonra AKUT’u aradım. 'Size ambulans göndereceğiz.' dediler, sağ olsunlar. Geldi ekipler, elinden geleni yapmaya çalıştı herkes." diye konuştu.

Bu arada, bölgedeki iki UMKE ekibinin, dün geceden bu yana yaklaşık 15 hastanın hastaneye sevkini gerçekleştirdiği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 20:09
  1. Düzce
  2. su baskını ve toprak kayması
  3. UMKE

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'ın 'Türkiye' mesajı sonrası 'dolar'da hareketlilik
    1. Trump'ın 'Türkiye' mesajı sonrası..
    2. Futbol: Hazırlık maçı
    3. Kıbrıs gazilerine 45 yıl sonra milli..
    4. "Şu anda Türkiye'ye yaptırım konusuna..
    5. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ordu..
    6. Japonya ve Venezuela'dan Erbil'deki..
    7. Özbekistan'da Okçuluk Federasyonunun..
    8. Ruhani Fransa Cumhurbaşkanı'ndan "ABD..
    9. "Lübnan'daki Filistinli mültecilerle..
    10. Ümit Erkekler Avrupa Basketbol..
    11. Malatya’da sağanak yağış kayısı..
    12. Huawei'den kritik Android açıklaması!
    13. Trump: “Türkiye’ye şu an için yaptırım..
    14. John Obi Mikel, Nijerya Milli..
    15. Rize’de trafik kazası: 8 yaralı
    16. Denizli'de çatı yangını
    17. 22. Türk Boyları Kültür Şöleni
    18. Rusya'dan Avrupa ülkelerine İran..
    19. Bloomberg'ten alçak haber!..
    20. Güneydoğu Asya'da ulusötesi suçlar..
    21. 29. Uluslararası Akçaabat Müzik ve..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk..
    23. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    24. "20. Uluslararası Altın Safran..
    25. Elazığ'da bin 500 dönümlük alanda anız..
    26. ABD Başkanı Donald Trump, (S-400'ler..
    27. Şekeri dengeleyen matcha çaylı kek yağ..
    28. Pence'ten Suudi Arabistan'a "Raif..
    29. GÜNCELLEME 4 - Van'da düzensiz..
    30. Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf..
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Davutoğlu’ndan sitem! ‘Beni neden istemiyorlar bilmiyorum’
    Davutoğlu’ndan sitem! ‘Beni neden istemiyorlar bilmiyorum’