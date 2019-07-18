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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Akçakoca'da etkili olan sağanak nedeniyle Esmahanım köyünde mahsur kalan 16 kişi helikopterle kurtarıldı- Ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı

18 Temmuz 2019 Perşembe 20:01
Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle mahsur kalan 16 kişi helikopterlerle kurtarıldı, ağır yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede görülen sağanak ve meydana gelen heyelanlar nedeniyle Esmahanım köyünde mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin bölgeye sevk ettiği helikopter kırsal alana indi. Burada sele kapılarak ağır yaralanan bir kişinin de aralarında bulunduğu 16 kişi, helikoptere alındı.

Akçakoca şehir stadına iniş yapan helikopterden alınan ağır yaralı, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Diğer vatandaşlar da sağlık personeli tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

JAK ekiplerinin stada getirilen yaşlıları sırtlarına alarak oluşturulan kontrol noktasına taşıdığı görüldü.

Vatandaşlar, jandarmanın gözetiminde ilçe merkezinde bulunan akrabalarının yanına yerleştirildi.

Kurtarılan bir vatandaş, köyde durumun çok kötü olduğunu söyledi.

AFAD, 112 Acil Servis, UMKE, jandarma, itfaiye ve İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.


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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 20:01
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